Lady Gaga mang bộ sưu tập khẩu trang ‘quái dị’ lên sân khấu MTV VMAs 2020

Sáng 31.8 (giờ Việt Nam), lễ trao giải MTV Video Music Awards 2020 được tổ chức tại New York, Mỹ. Vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 , chương trình hạn chế số lượng khán giả, một số tiết mục được dàn dựng ở sân khấu ngoài trời. Danh ca Lady Gaga một lần nữa khiến người hâm mộ phải trầm trồ khi mang một bộ sưu tập khẩu trang với hình thù độc đáo, “quái dị” lên tham dự chương trình.

Lady Gaga gây choáng khi xuất hiện trên thảm đỏ VMAs 2020 ẢNH: G.I

Xuất hiện trên thảm đỏ, Lady Gaga hóa thân thành nữ chiến binh ngoài hành tinh với giày bốt, trang phục ánh bạc và mái tóc cùng tông. Nữ ca sĩ gây chú ý khi sử dụng một vật dụng trông giống bể cá làm khẩu trang.

Khi lên sân khấu nhận giải Best Collaboration (Màn kết hợp xuất sắc nhất) cho ca khúc hợp tác với Ariana Grande mang tên Rain on Me, Lady Gaga khoác lên mình bộ cánh ấn tượng của nhà thiết kế Iris Van Herpen. Tuy nhiên, chiếc khẩu trang màu hồng sặc sỡ của cô mới là thứ thu hút toàn bộ ánh nhìn.

Đây không phải là lần đầu Lady Gaga khiến khán giả ngỡ ngàng vì gu thời trang “độc lạ” của mình ẢNH: G.I

Vốn nổi danh là người có phong cách thời trang “lập dị”, Gaga xuất hiện với chiếc mặt nạ đính đinh tán và gắn kèm hai chiếc sừng hươu độc đáo.

Lady Gaga trình bày ca khúc Rain on Me trên sân khấu MTV VMAs 2020 ẢNH: G.I

Khi trình diễn ca khúc Rain on Me trên sân khấu MTV VMAs 2020, cả Lady Gaga, Ariana Grande và vũ đoàn đều đeo khẩu trang để tuân thủ quy định phòng dịch. Mẫu khẩu trang của Gaga gợi liên tưởng đến Darth Vader - một nhân vật trong vũ trụ điện ảnh Star Wars.

Lady Gaga nhận giải Nghệ sĩ của năm với tạo hình cá tính ẢNH: G.I

Trở lại sân khấu nhận giải Artist of the Year (Nghệ sĩ của năm), nữ danh ca 34 tuổi khoe vẻ thời thượng nhờ chiếc khẩu trang màu bạc, đồng điệu với trang phục cô diện trên sân khấu.

Thêm mẫu khẩu trang "độc, lạ" của Lady Gaga ẢNH: G.I

Xuất hiện với những chiếc khẩu trang sắc màu, Lady Gaga nhắc nhở mọi người bảo vệ sức khoẻ giữa mùa dịch, “Hãy giữ an toàn, hãy thể hiện suy nghĩ của bạn, tôi tin rằng mọi kỷ lục sẽ bị phá vỡ, nhưng đừng quên đeo khẩu trang”. “Đó là dấu hiệu của sự tôn trọng”, nữ ca sĩ nhấn mạnh.