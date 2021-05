Lady Gaga tham gia phim do Hoàng tử Harry và Oprah Winfrey thực hiện

Loạt phim The Me You Can’t See (Bạn không thể thấy tôi) có danh ca Lady Gaga và nữ diễn viên Glenn Close tham gia, do Hoàng tử Harry và Oprah Winfrey đồng sáng tạo, sản xuất, kể những câu chuyện về các vị khách mới nổi tiếng và nhiều người khác trên khắp thế giới liên quan đến vấn đề sức khỏe tâm thần, tình cảm. Dịch vụ phát trực tuyến Apple TV + sắp phát sóng loạt phim từ 21.5, theo Reuters.