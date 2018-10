Lady Gaga trong 'A star is born': Phim chọn đúng người

A star is born do Bradley Cooper lần đầu ngồi ghế chỉ đạo với giọng ca Lady Gaga thủ vai nữ chính đang "làm mưa làm gió" các rạp chiếu phim trên thế giới trong tháng 10 này. Tại Việt Nam, với đề tựa Vì sao vụt sáng, dù là phim nhạc kịch nhưng diễn xuất của Lady Gaga đã giúp tác phẩm so kè sát nút hàng loạt bộ phim "bom tấn" khác. Qua các đánh giá có cánh của những tạp chí như Variety, Rolling Stone, Time hay The Hollywood Reporter sau khi phim được trình chiếu ở LHP Venice rồi đến LHP Toronto, thực sự siêu sao nhạc pop Lady Gaga đang trở thành một minh tinh mới ở Hollywood.

Sự cộng tác giữa Bradley Cooper và Lady Gaga càng được đánh giá là thành công khi tên phim được gắn liền với kỳ vọng cao trong cuộc đua tranh giải Oscar 2019, tối thiểu ở hạng mục Ca khúc xuất sắc nhất và tối đa ở nhiều hạng mục khác từ Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc và vai Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Đã có chỗ đứng đỉnh cao không thể phủ nhận trong sự nghiệp âm nhạc, Lady Gaga rất can đảm khi rẽ sang điện ảnh mà không sợ bị sút giảm hình tượng của mình khi bước qua một sân chơi mới.

Ảnh: Reuters Lady Gaga đang được kỳ vọng trong cuộc đua giải Oscar 2019 ở hạng mục Ca khúc xuất sắc nhất

Từng bắt đầu với các vai phụ, nay Gaga đĩnh đạc đảm nhận vai diễn chính đầu tiên. Qua mỗi diễn xuất của mình, định kiến ca sĩ đóng phim đã được cô xóa bỏ. Gật đầu với tác phẩm đầu tay của đạo diễn Bradley Cooper, cả hai bước vào cuộc phiêu lưu thật sự, bởi cái bóng siêu sao của Janet Gaynor, Judy Garland hay Barbra Streisand trong ba phiên bản A star is born trước quá lớn. Đó là chưa kể chuyện phiên bản năm 2018 này thực sự ban đầu lẽ ra được giao cho lão làng Hollywood là Clint Eastwood cầm trịch và một diva âm nhạc khác, Beyoncé.

Không chỉ lần đầu vào vai nữ chính, Lady Gaga sẵn sàng thay đổi khuôn mẫu hình ảnh của mình trong mắt khán giả. Từ một giọng ca cực ngầu trên sân khấu với cách ăn mặc và trang điểm “một mình một cõi”, đến hình ảnh cô nàng nổi loạn trong Sin City: A Dame to Kill For (2014) hay một ma-ca-rồng hút máu với sê-ri phim American Horror Story: Hotel... Lady Gaga nay dịu dàng như thôn nữ trong A star is born. Trước một giọng ca đã đoạt 6 giải Grammy, rồi "ẵm" cả Quả cầu vàng 2016 như Lady Gaga, mọi nghi ngờ về “tay ngang” này đã bị dập tắt.

Xét tình cảnh “bị than phiền” như điện ảnh Việt Nam khi thực hiện Hậu duệ mặt trời đang gánh phải mới thấy miếng bánh phim làm lại (remake) không dễ xơi. A star is born đã được làm lại không chỉ một lần. Đến lượt Lady Gaga thủ vai chính, khi những chuyên gia bình phim Hollywood phải gật đầu thán phục, thì rõ ràng cuộc chinh phục vũ đài điện ảnh của cô thật ấn tượng. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận, dù đứng cương vị đạo diễn nhưng Cooper cũng vào vai nam chính, điều ấy đã truyền thêm cảm hứng diễn xuất cho Lady Gaga. Cô ca sĩ tỉnh lẻ Ally và Jackson Maine, ngôi sao nhạc rock sa sút phong độ vì nghiện cả thuốc lẫn rượu, đã làm nên một thiên tình ca, không mới nhưng đầy cảm xúc.

Born this way khi xem phim Ảnh: Reuters Lady Gaga được các fan nhận ra và chấp nhận một Ally mang hồn giọng cakhi xem phim

Với Lady Gaga, khoảnh khắc Bradley thân chinh đến tận dinh thự trị giá 20 triệu USD của cô ở Malibu (Mỹ) để thuyết phục cô vào vai là một trải nghiệm khó tin mà Gaga chưa từng tiếp cận trong đời ca hát. Cả hai đều đến từ vùng duyên hải phía đông nên có sức mạnh đồng cảm tức thì. Ngay khi phim ra mắt, chính Clint Eastwood lẫn Beyonce đều chung nhận định "phim đã chọn đúng người". Trong phân cảnh cô nàng Ally diễn tả mặc cảm ngoại hình không bắt mắt của mình, Lady Gaga thú nhận là cô đã diễn đúng tâm trạng bất an đã từng có trong thời kỳ cô suy sụp, phải dùng cả ma túy để trấn an các lo lắng, lẫn lúc chiến đấu với chứng rối loạn ăn uống. Cô cám ơn Bradley vì đã chấp nhận và khéo léo lồng vài mảnh đời tư của cô vào nội dung phim theo một cách đặc biệt. Chính điều đó đã khiến các fan của Gaga dễ dàng nhận ra và chấp nhận một Ally mang hồn giọng ca Born this way khi xem phim.

A star is born của Bradley Cooper đang chạy đà tốt trên đường tiến đến tượng vàng Oscar với những lời vinh danh của truyền thông, của các sao Hollywood và của cả khán giả phòng vé. Thế nhưng, người ta vẫn đang chờ xem hào quang và cái duyên “nghề tay trái” của Lady Gaga có giúp tác phẩm được đứng trên đỉnh cao nhất của giải Oscar hay không. Bởi trong quá khứ, nhiều fan đã phải hụt hẫng với kết quả cuối cùng từng đến với những đầu phim nổi đình nổi đám vì lời khen trước giải, như La La Land năm 2016 thất bại trước Moonlight ít tiếng tăm hay Three Billboards Outside Ebbing, Missouri phải nhường bước cho The Shape of Water ở Oscar lần thứ 90.

Lady Gaga, giọng ca đã từng cất tiếng hát 3 show một đêm trong cả ngàn câu lạc bộ, nay thú nhận gầy dựng gia đình đang là ưu tiên số 1 trong danh sách tham vọng của mình. Hai cuộc tình với Taylor Kinney và Christian Carino chưa hứa hẹn một viễn cảnh nào rõ rệt cho ước mơ làm mẹ của Gaga, mặc dù giờ đây cô đang là mẹ đỡ đầu cho hai đứa con trai của Elton John. Cũng từ gợi ý của Elton mà Gaga và mẹ mình đã cùng lập ra Born This Way Foundation, một quỹ thiện nguyện có mục tiêu tạo ra một "thế giới dũng cảm, tốt bụng hơn" dành cho giới trẻ, cũng như thúc đẩy chúng học các kỹ năng sống để gầy cơ hội cải thiện cộng đồng địa phương.