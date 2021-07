Lady Gaga và huyền thoại Tony Bennett tái hợp trên sân khấu lần cuối cùng

Chương trình biểu diễn có tên One Last Time: An Evening with Tony Bennett và Lady Gaga, đặc biệt buổi biểu diễn hôm 3.8 trùng với sinh nhật lần thứ 95 của Tony Bennett. Hồi tháng 2 này, danh ca Mỹ lần đầu nói về bệnh Alzheimer sau hơn 4 năm giấu kín mọi thông tin: “Cuộc sống là một món quà, ngay cả khi mắc Alzheimer. Cám ơn vợ và gia đình đã luôn ủng hộ”. Kể từ lúc được chẩn đoán mắc Alzheimer vào năm 2016, Tony Bennett vẫn tiếp tục hát và chơi nhạc với sự động viên của gia đình và bác sĩ.

Đài CNN dẫn thông cáo báo chí cho biết hai đêm diễn tại Radio City Music Hall sẽ là những buổi biểu diễn cuối cùng trong sự nghiệp của huyền thoại Tony Bennett. Lady Gaga chia sẻ thông tin buổi biểu diễn trên Instagram, cô viết: “Tôi rất vinh dự và vui mừng được kỷ niệm sinh nhật lần thứ 95 của Tony tại những buổi biểu diễn đặc biệt này”.

Trước đây, trong một lần phỏng vấn với tạp chí Parade Lady Gaga chia sẻ: “Hằng ngày tôi vẫn nói với Tony rằng ông ấy chính là người đã cứu rỗi cuộc đời tôi. Tôi sẽ không nói ra cái tên nào hết, nhưng cứ dính đến tiền là người ta lại bộc lộ bản chất qua việc họ đối xử với bạn ra sao. Giúp đỡ một nghệ sĩ đâu đồng nghĩa với việc được phép lợi dụng tên tuổi của họ. Tôi từng rất buồn, không thể ngủ được nhiều đêm. Thế rồi tôi gặp gỡ Tony. Ông ấy không muốn gì từ tôi cả, ngoại trừ tình bạn và giọng ca của tôi”.

Tony Bennett và Lady Gaga cùng xuất hiện trong 2 đêm diễn vào tháng 8 Ảnh: Instagram

Lady Gaga và Tony Bennett lần đầu song ca vào năm 2011 với ca khúc The Lady is a Tramp nằm trong album Duets II. Album đã đoạt danh hiệu bạch kim và đem về cho Tony Bennett giải Grammy. Thời điểm đó, Tony Bennett quả quyết người hâm mộ sẽ ấn tượng với giọng ca của Lady Gaga vì "hát rất tự nhiên và khác biệt". Tiếp đó, cả hai hợp tác trong album Cheek to cheek, mang về cho bộ đôi giải thưởng Best Traditional Pop Vocal Album của Grammy lần thứ 57 (năm 2015).

Tony Bennett sinh năm 1926 ở thành phố New York (Mỹ). Sự nghiệp của ông kéo dài hơn 70 năm. Lần đầu Tony Bennett để lại ấn tượng là vào năm 1951 với bản hit Because of You. Năm 1962, ông thu âm I Left My Heart in San Francisco - bài hát làm nên tên tuổi của ông. Năm 1994, ông giành giải Grammy với MTV Unplugged. Ngoài Lady Gaga, ông từng hợp tác với nhiều tên tuổi nổi tiếng như James Taylor, Sting, Amy Winehouse, Aretha Franklin...