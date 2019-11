Lâm Khánh Chi nhớ về thời huy hoàng, từng kiếm 4 cây vàng mỗi đêm diễn

Xuất hiện trong tập 30 của chương trình Sức sống thanh xuân, Lâm Khánh Chi, Don Nguyễn cùng Huy Khánh, Vân Trang đã có những tranh luận xoay quanh quan điểm về câu chuyện việc chi tiêu tiền bạc sao cho hợp lý, dưới sự dẫn dắt của MC Cát Tường.

Mở đầu chương trình, Cát Tường đặt vấn đề cho các khách mời: “Đem tiền đầu tư sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro, nên giữ tiền mặt. Theo bạn, đúng hay sai?”. Huy Khánh dứt khoát cho rằng việc mang tiền đầu tư hay giữ tiền mặt ở nhà đều có rủi ro và khuyên mang tiền đi đầu tư vì để tiền ở nhà cũng mất.

Vân Trang cũng gật gù đồng ý vì sợ đồng tiền giữ ở nhà sẽ bị mất giá: “Trang nghĩ đồng tiền để ở nhà sẽ rất dễ bị trượt giá, không nên để tiền mặt. Cá nhân Trang trước giờ là nghệ sĩ mà, thành ra kiếm được bao nhiêu có tiền là gom tiền bỏ vào tủ. Nhưng mà ông xã của Trang lại là người kinh doanh , nên đồng tiền mà bỏ vô tủ là coi như “tiêu”, vì đồng tiền sẽ sinh ra đồng tiền”. Don Nguyễn thì nhận thấy bản thân “không có năng khiếu giữ tiền mặt ở ngoài” nên chọn phương án đầu tư hoặc mua cổ phiếu.

Lâm Khánh Chi một mình "đấu khẩu" với Huy Khánh, Vân Trang, Don Nguyễn nhưng vẫn giành chiến thắng Ảnh: Chụp màn hình

Xoáy vào vấn đề chính của câu hỏi, Lâm Khánh Chi chọn phương án ngược lại và an toàn hơn, thà để tiền ở nhà, nhất quyết không mang tiền đi đầu tư để gặp rủi ro. Cô phân trần: “Nếu nói về rủi ro thì Khánh Chi chọn bỏ tiền vô tủ thì sẽ chắn ăn hơn. Còn mình đầu tư lớn, nếu may mắn thì trúng lớn, còn không thì mình sẽ mất trắng tay". Huy Khánh liền phản ứng: “Mới đây có nhiều nghệ sĩ bị ăn trộm, đập két sắt trong nhà, lấy đi vài tỉ đồng”. Nghe xong, giọng ca Những lời dối gian liền nhận định đó chỉ là chuyện không may, đối với những người đã ổn định về mặt kinh tế thì không cần phải mạo hiểm dùng tiền để đầu tư.

Người đẹp chuyển giới Lâm Khánh Chi đồng ý với quan niệm tiết kiệm thì sẽ trở nên giàu có, cô cho biết: “Phải tiết kiệm mình mới có tiền dư, rồi mình lấy số tiền dư đó mang đi đầu tư để “đẻ” thêm tiền đó nữa. Làm mà không biết tính toán, tiêu sài hoang phí và như lời Huy Khánh vừa nói thì không bao giờ có nhiều tiền được”.

Các nghệ sĩ đưa ra các quan điểm và chi tiêu, tiết kiệm tiền trong chương trình và tiết lộ nhiều câu chuyện thú vị của bản thân Ảnh: Chụp màn hình

Nếm trải và hối tiếc trong khoảng thời gian tiêu xài hoang phí, Lâm Khánh Chi bộc bạch: “Khánh Chi nổi tiếng năm 2000 và kiếm tiền lúc đó là 15 triệu một đêm show diễn, gần bốn cây mấy vàng. Lúc đó thích cái gì là xài cái đó, thích xe hơi là đổi xe hơi, lúc đó ai cũng khuyên hãy dành dụm đi, nhưng Khánh Chi không bao giờ nghe ai hết, mình cứ xài thoải mái. Nghĩ mình còn trẻ mà, sẽ hot hoài, sẽ nổi tiếng hoài, nên sẽ kiếm tiền được hoài mà. Cuối cùng thì 10 năm sau không còn cái gì hết. Khánh Chi là một bài học”.

Cát Tường là người lắng nghe các ý kiến và quyết định thắng thua cho các đội chơi Ảnh: Chụp màn hình

Chốt lại vấn đề, Vân Trang khẳng định: "Mình tiết kiệm nhưng mình phải biết đầu tư, chứ chỉ tiết kiệm không thì Trang nghĩ lỡ cuộc đời trắc trở thì còn đâu nữa mà tiết kiệm". Về phía Cát Tường, cô chia sẻ: "Bản thân Cát Tường nghĩ nếu chỉ tiết kiệm không mà giàu thì không thể. Nhưng không có người giàu nào mà không biết tiết kiệm. Nếu mình ăn sài phung phí thì không thể nào giàu. Nhưng Tường không đồng ý với Vân Trang rằng nếu tiết kiệm đến lúc bệnh thì không còn tiền, mình phải tiết kiệm để lúc trắc trở mình có tiền để hậu thân".