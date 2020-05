Lâm Phong bị chê già khi đóng Trương Vô Kỵ bản điện ảnh

Bình luận bên dưới bài viết của HK01 về tạo hình nhân vật của Ỷ thiên đồ long ký 2020, nhiều khán giả tỏ ra chán chường vì nam chính đứng tuổi hơn nhiều so với nhân vật gốc. “Đây là Trương Vô Kỵ phiên bản trung niên ư?”, một khán giả mỉa mai. Một bạn đọc khác bày tỏ ý kiến: “Tôi nghĩ tuổi tác diễn viên là vấn đề chính của bộ phim” đồng thời nhận xét rằng trông mặt Lâm Phong có chút gầy gò, phờ phạc và góp ý nam diễn viên nên tăng cân một chút để khuôn mặt trông trẻ trung và có sức sống hơn. Một số khán giả bày tỏ nỗi thất vọng khi nam chính không phải là một diễn viên trẻ đẹp nào đó đảm nhiệm mà lại dành cho một tài tử đã ngoài 40.

Ngay cả bên dưới bài viết của Vương Tinh, nhiều dân mạng cũng không ngần ngại chê bai tạo hình của Lâm Phong và thở dài vì diễn viên thủ vai nam chính quá già. Thậm chí, nhiều người còn đem hình ảnh Trương Vô Kỵ của nam diễn viên 41 tuổi so với các phiên bản khác do Trịnh Thiếu Thu, Lưu Đức Khải, Đặng Siêu, Tô Hữu Bằng, Lưu Đức Hoa, Ngô Khải Hoa… đảm nhiệm và rút ra kết luận: Trương Vô Kỵ của Lâm Phong là già nhất.

Trên các diễn đàn phim ảnh Hoa ngữ tại Việt Nam, tạo hình của dàn sao Ỷ thiên đồ long ký phiên bản do Vương Tinh cầm trịch cũng được bàn tán sôi nổi. Vô Kỵ của Lâm Phong lần nữa khiến khán giả hụt hẫng. “Trương Vô Kỵ người ta mới 20 tuổi mà tạo hình còn già hơn bố mình nữa”, một khán giả cảm thán. “Nhìn tạo hình có vẻ như phim thuộc thể loại hài”, một tài khoản khác mỉa mai. Hàng loạt bình luận chê nam chính của phim quá già: “Lâm Phong đẹp thì đẹp thật nhưng có ai thấy quá già so với vai Trương Vô Kỵ không vậy?”, “Đây phải chăng là phiên bản Trương Vô Kỵ lão gia gia”, “Trương Vô Kỵ người ta mới khoảng 20 mà mấy người làm thành thế này đây”, “Dàn cast toàn tên tuổi khủng mà nhìn tạo hình hết muốn xem. Trương Vô Kỵ già quá”…

Bên cạnh nhân vật của Lâm Phong, Ỷ thiên đồ long ký bản điện ảnh sắp ra mắt cùng gây chú ý với các diễn viên còn lại như: Triệu Mẫn (Văn Vịnh San thủ vai), Chu Chỉ Nhược (Khâu Ý Nồng thủ vai), Trương Thúy Sơn (Cổ Thiên Lạc thủ vai), Trương Tam Phong (Chân Tử Đan thủ vai)… Đáng chú ý, nhân vật Tiểu Chiêu vẫn chưa được công bố khiến khán giả không khỏi tò mò. Dẫu các diễn viên bị chê tạo hình, nhiều khán giả vẫn học cách chấp nhận bởi hiếm có phiên bản Ỷ thiên đồ long ký nào quy tụ nhiều sao “khủng” đến vậy.

Vai Chu Chỉ Nhược do Khâu Ý Nồng đảm nhiệm

Kịch bản của Ỷ thiên đồ long ký mới được sửa đáng kể so với cốt truyện gốc

Sau bài viết trên, Vương Tinh tiếp tục giải thích tại sao nhân vật Trương Vô Kỵ của Lâm Phong lại “dừ” hơn so với nguyên tác. Ông cho biết bản Ỷ thiên đồ long ký 2020 sẽ đen tối hơn cả bản 1993 do mình sản xuất. Theo lời của nhà làm phim 65 tuổi, Vô Kỵ không chỉ luyện thành thần công dưới sự chỉ dạy của Tạ Tốn mà còn học được đạo làm vua. “Bởi vì có chỉ có thành vua mới có thể báo thù, cũng bởi vì kẻ thù của hắn là thế lực chính trị sau lưng Thành Côn chứ không phải lục đại phái. Quá trình đó phải mất khoảng 20 năm. Khi lên Đỉnh Quang Minh, hắn đã hơn 30 tuổi và tất nhiên không thiếu quyết đoán, sa vào tình yêu quá nhiều. Hắn chỉ biết bằng mọi giá phải thành giáo chủ Minh giáo và trở thành vua”.

Trước đó, vào năm 1993, Vương Tinh từng là đạo diễn kiêm biên kịch của bộ phim Ỷ thiên đồ long ký: Giáo chủ ma giáo do Lý Liên Kiệt, Trương Mẫn, Khâu Thục Trinh, Hồng Kim Bảo… đóng chính. Theo Mingpao, phần tiếp theo của tác phẩm này sau đó đã được lên kế hoạch quay song dự án không thành hiện thực do nhiều nguyên nhân khác nhau. Bẵng đi hơn 2 thập niên, năm 2019, Vương Tinh tuyên bố sản xuất phần tiếp theo và công bố dàn sao chính. Jayne Stars cho hay dự án đã bắt đầu bấm máy từ sau tết Nguyên đán nhưng bị trì hoãn đến tháng 5.2020 do dịch Covid-19