Lam Trường tổn thương khi bị Thu Phương 'chặn' trước giọng hát 'diva'

Nhiều khán giả đã rơi nước mắt khi chứng kiến cuộc hạnh ngộ của mẹ và con gái sau nhiều năm xa cách tại lễ hội Chúng ta là một - We are together, diễn ra vào tối 16.6 tại sân khấu KBS Arena (Seoul, Hàn Quốc).