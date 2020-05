Lâm Vỹ Dạ 'cười trừ' khi bị Hari Won nói gian xảo

Chương trình Chọn ai đây lên sóng tối 16.5 mang đến cho khán giả nhiều tiếng cười bởi màn tranh tài của Will và Đại Nhân. Theo luật của chương trình, hai khách mời sẽ chọn một nghệ sĩ và đưa ra quyết định tin hay không tin đáp án mà người đó trả lời. Khi đến lượt của Will, nam ca sĩ lựa chọn Lâm Vỹ Dạ vì quan niệm đồng nghiệp là “người phụ nữ có rất nhiều con". Trước câu hỏi: “Vì sao đạo diễn Vũ Ngọc Đãng sử dụng 12 chú heo cho vai diễn trong Tuyết nhiệt đới?", bà xã Hứa Minh Đạt tự tin cho biết đó là để dự phòng cho việc quay hình.

Trước đáp án này, ca sĩ Will bày tỏ sự tin tưởng dành cho đồng nghiệp. Ngay sau đó, Trường Giang quay sang Hari Won hỏi: “Theo Hari, Lâm Vỹ Dạ là người thế nào". Đáp lại, bà xã Trấn Thành phán: “Gian xảo" khiến Lâm Vỹ Dạ ngơ ngác. Dù lên tiếng giải thích song kết quả mà bà xã Hứa Minh Đạt đưa ra không đúng bởi đáp án của chương trình là vì các chú heo lớn nhanh nên phải thay thế. Sau đó, nữ diễn viên lên tiếng xin lỗi Will: “Tại vì tui đâu biết đáp án chương trình nên tôi đoán như vậy. Ai bảo Will tin tôi" khiến học trò Ngô Thanh Vân không nói nên lời.