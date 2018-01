Cánh cửa vẫn chưa mở



Việc Hương Giang Idol quyết định thi Hoa hậu Chuyển giới thế giới (Miss International Queen) tại Thái Lan vào tháng 2 tới đã nhận được sự ủng hộ từ nhiều đồng nghiệp như: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Cao Thái Sơn, Trang Pháp, Trung Quân, Hòa Minzy, nhạc sĩ Quang Huy… Tuy nhiên cô cho biết mọi thủ tục, giấy phép đi thi rất khó. Hiện cô đã báo cáo và mong sự giúp đỡ từ Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) để danh chính ngôn thuận đi thi. “Tôi biết theo quy định thí sinh muốn đi thi phải có một danh hiệu về nhan sắc, mà hiện giờ nước ta lại chưa có danh hiệu hay cuộc thi nhan sắc nào dành cho người chuyển giới được công nhận”.

“Sau khi ban tổ chức xem xong hồ sơ và thành tích của tôi thì họ đồng ý ngay và mời tham gia. Vì là người chuyển giới “tiên phong” trong việc đi thi hoa hậu nên tôi đã nhận được nhiều sự ủng hộ. Điều này sẽ giúp tôi vượt qua thử thách trong 15 ngày thi sắp đến. Dù biết sức khỏe mình không tốt và nhan sắc cũng chưa phải là… hoa hậu (cao 1,70 m, số đo 3 vòng: 88 - 62 - 90 cm) nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi ấp ủ ước mơ này 5 - 6 năm rồi. Điều quan trọng hơn, biết đâu sau quyết định đi thi của tôi, sang năm VN sẽ có một cuộc thi hoa hậu hay siêu mẫu dành cho người chuyển giới”, Hương Giang nói.

Theo tôi, với những người đã tôn trọng các quy định trước khi đi thi thì chúng ta nên tìm biện pháp hỗ trợ họ Quyền Cục trưởng Cục NTBD Nguyễn Quang Vinh chia sẻ

Về trường hợp Hương Giang mong được là đại diện VN đi thi chứ không phải là thí sinh tự do đến từ VN, ông Nguyễn Quang Vinh (quyền Cục trưởng Cục NTBD) hôm qua cho PV Thanh Niên biết: “Vì từ trước đến nay chúng ta chưa có trường hợp này nên cần có thời gian và sẽ hướng dẫn thêm về cách cho họ đi thi. Hiện giờ ở nước ta chưa có những quy định phù hợp, kịp thời so với một số nước khác. Do đó muốn thay đổi hay tiếp cận một điều gì đó mới hơn cần có thời gian”.