'Lan cave' Thanh Hương đăng quang 'Trời sinh một cặp'

Tối 13.7, chung kết Trời sinh một cặp đã lên sóng. Đây là đêm thi gay cấn với màn tranh tài của 3 thí sinh: Thanh Hương, Đồng Ánh Quỳnh, Kim Anh. Giám khảo trong đêm thi này là Huy Tuấn, Thu Phương và giám khảo khách mời BTV, MC Anh Tuấn.

Diễn viên Thanh Hương cùng huấn luyện viên Đinh Hương lựa chọn ca khúc Trên đỉnh Phù Vân, là một trong những sáng tác được yêu mến nhất trong kho tàng ca khúc của nhạc sĩ Phó Đức Phương cho đêm thi chung kết quyết định. Với âm hưởng dân gian đương đại cùng những tiết tấu nhanh, chậm kết hợp với giai điệu và ca từ ma mị, ca khúc khoe được quãng giọng trầm, dày của nữ diễn viên. Bên cạnh đó những nốt lên cao được Thanh Hương đặt để rất chừng mực tạo nên một phần trình diễn trọn vẹn, giàu cảm xúc.

“Tôi đánh giá cao Đinh Hương vì sự thách thức thí sinh của mình. Bài hát này rất khó để xử lý thanh nhạc trong đêm cuối như thế. Bạn rất tự tin vào khả năng của mình”, giám khảo Huy Tuấn chia sẻ.

“Nói về giọng hát, tôi thích sự tương phản ở đây, hai bạn một giọng trầm và một giọng cao. Nói về Trời sinh một cặp, người ta cứ tưởng tương phản không dính với nhau được nhưng cái tương phản của hai bạn rất hợp lý và bản phối rất lạ”, Anh Tuấn nhận xét. Ba giám khảo đều thống nhất cho tiết mục của cặp đôi 9,75 điểm.

Thanh Hương khẳng định bản thân qua từng vòng thi và giành chiến thắng ở đêm chung kết Trời sinh một cặp Ảnh: Cotin

Tiếp theo đó, Thanh Hương và Đinh Hương lựa chọn liên khúc Dream girl - One night only - Queen of the night trong phần thi thứ hai của mình. Cả hai vẫn trung thành với bối cảnh tối giản, lấy giọng hát làm chủ đạo.

Với Dream girl, Thanh Hương nhẹ nhàng, nữ tính và có phần bay bổng cùng với những ca từ lãng mạn của ca khúc. Tuy nhiên, sang đến One night only, nữ diễn viên lại bùng nổ và mạnh mẽ trong cách xử lý ca khúc. Kết hợp với dàn vũ công, đêm chung kết được cả hai biến hóa như một đêm vũ hội đầy sôi động. Sang Queen of the night, nữ diễn viên như khẳng định đêm nay cô là "nữ hoàng âm nhạc". Một Thanh Hương bốc lửa, hết mình với đêm diễn và thể hiện tinh thần ca khúc một cách trọn vẹn, đặc biệt những quãng gằn giọng cực chất. Hơn nữa với sự trở lại của nam rapper Soho là trợ diễn cho cặp đôi khiến phần trình diễn có thêm gia vị.

Đồng Ánh Quỳnh khiến các khám giảo bất ngờ khi từ một người mẫu, diễn viên nhưng khẳng định tài năng ở lĩnh vực ca hát Ảnh: Cotin

“Tôi nghĩ đêm nay các bạn có một phần trình diễn không thể tuyệt vời hơn. Chúc mừng các bạn. Tôi thích sự chuyển tiếp cho tiết mục. Tôi dành cho các bạn danh hiệu Nữ hoàng của đêm nay", giám khảo Anh Tuấn không tiếc lời khen ngợi. Chính phần trình diễn bùng nổ ấy khiến bộ ba giám khảo đồng loạt cho 10 điểm.