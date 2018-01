Theo đại diện ban tổ chức, nếu như vương miện của Hoa hậu (trị giá 2,7 tỉ đồng) trao luân phiên qua các năm, bắt đầu từ năm nay sẽ có vương miện cho hai Á hậu và được trao hẳn, không luân phiên. Hai chiếc vương miện này được các nghệ nhân làm trong 3 tháng, chế tác từ ngọc trai kết hợp với đá sapphire mang sắc trắng sang trọng.

Cụ thể, chiếc vương miện cho Á hậu 1 trị giá 1 tỉ đồng, được tạo nên từ 7 viên ngọc trai "đại trân châu", kết hợp cùng 9 viên ngọc trai Akoya và hàng ngàn viên đá sapphire. Chiếc vương miện dành cho Á hậu 2 trị giá 800 triệu đồng góp phần tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ hiện đại nhưng vẫn giữ được sự duyên dáng, thanh lịch của người con gái Việt Nam.

Chia sẻ về hai chiếc vương miện này, bà Dương Trương Thiên Lý - Giám đốc quốc gia Miss Universe Việt Nam cho biết: "Hai Á hậu cũng sẽ có cơ hội đại diện cho Việt Nam tham gia các cuộc thi nhan sắc thế giới nên việc trao vương miện cho Hoa hậu kết hợp cùng hai Á hậu cho thấy không chỉ riêng tân Hoa hậu mà hai Á hậu còn phải là những cô gái đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của cuộc thi, đồng thời phải có trách nhiệm với danh hiệu của mình, góp phần quảng bá hình ảnh người phụ nữ Việt Nam ra tầm thế giới".

Cũng trong buổi họp báo, ban tổ chức nhận được khá nhiều câu hỏi từ phóng viên. Trong đó, sự vắng mặt của Á hậu Hoàng My trong thành phần ban giám khảo được ban tổ chức khẳng định là do lịch trình chung kết thay đổi dẫn đến việc một số giám khảo không thể sắp xếp tham gia như kế hoạch ban đầu chứ không liên quan gì đến việc phát ngôn gây tranh cãi của Hoàng My vừa qua.

Về những nghi vấn mua giải, dàn xếp kết quả, đại diện ban tổ chức cho rằng họ làm việc cùng công ty kiểm toán quốc tế độc lập nên kết quả hoàn toàn minh bạch và phụ thuộc hoàn toàn vào ban giám khảo. Bà Dương Trương Thiên Lý cũng cho biết sẽ cố gắng tìm ra một gương mặt xứng đáng đăng quang cuộc thi năm nay để không gây nhiều tranh cãi. Còn nguyên nhân top 45 chỉ còn 42 thí sinh được giải thích là do có 2 thí sinh vì lý do sức khỏe không thể tham gia và thí sinh Chúng Huyền Thanh thì ngừng thi để đám cưới.