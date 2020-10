Lần đầu tiên trong lịch sử tuyển tập kịch của Shakespeare bán được gần 10 triệu USD

CNN đưa tin ngày 15.10, lần đầu tiên trên sàn đấu giá sách văn học , một phiên bản của tuyển tập những vở kịch của văn hào Anh Shakespeare tên là First Folio được mua lại với số tiền 10 triệu USD hôm 14.10 vừa qua. Theo nhận định của CNN, First Folio (tên đầy đủ là Mr.William Shakespeare's Comedies, Histories & Tragedies, tạm dịch là Những vở hài kịch, kịch lịch sử và bi kịch của Ngài William Shakespeare) nghiễm nhiên trở thành tuyển tập văn học "đắt đỏ nhất từng xuất hiện trên sàn đấu giá" tính đến thời điểm hiện tại.

Tuyển tập Mr.William Shakespeare's Comedies, Histories, & Tragedies lần đầu tiên được in là vào thế kỷ thứ 17. Hai nghệ sĩ sống cùng thời với văn hào Shakespeare là John Heminge và Henry Condell đã biên tập và đặt tựa đề cho tuyển tập kịch là Comedies, Histories & Tragedies, dựa trên đặc điểm thể loại kịch mà nhà văn quá cố vận dụng để sáng tác. Những học giả hiện đại khi nghiên cứu kịch của nhà văn đã gọi chung tuyển tập này là First Folio.

Có tổng cộng 750 bản in First Folio từng được làm ra trong lịch sử nhưng đến hiện tại chỉ còn 235 bản tồn tại, và trong số đó chỉ có 56 bản thực sự là tuyển tập đầy đủ nhất, bản First Folio được đem đấu giá lần này là một trong 56 bản đó. Hồi năm 2001, sàn đấu giá Christie's từng đấu giá một trong những phiên bản của First Folio với giá 6,1 triệu USD.

Bên trong một trong những phiên bản hoàn chỉnh của tuyển tập First Folio của Shakespeare tại nhà đấu giá Christie's ở London (Anh) Ảnh: G.I

Cuộc chiến giành sách qua... điện thoại

Sau cuộc thương lượng chớp nhoáng "kỳ kèo bớt một thêm hai" qua điện thoại của 3 bên mua, cuối cùng một nhà sưu tập đồ cổ, người sở hữu nhiều cửa hàng với những bức ảnh và quyển sách quý hiếm khắp New York và Maryland (Mỹ) là Stephan Loewentheil đã tậu được First Folio với giá chính xác là 9,98 triệu USD. Với Stephan Loewentheil, phiên bản First Folio này được xem là "quyển sách vàng trong làng sách".

Đồng thời vị này cho biết: "First Folio là tác phẩm văn học vĩ đại trong cộng đồng văn học Anh ngữ, đồng thời là tác phẩm cực kỳ lớn của sân khấu kịch". Ông Stephan Loewentheil không quên nhấn mạnh rằng, ông quý First Folio do tính "nguyên bản" của nó.

Tấm thảm từ thời Minh được đem đấu giá Ảnh: christies.com

Tại buổi đấu giá vừa qua, có tất cả 7 món đồ được đem đấu giá , trong đó có tấm thảm thời Minh ở Trung Quốc được "chốt giá" ở số tiền trên 1,7 triệu USD (mức giá ước lượng trước đó nằm trong khoảng 800.000 đến 1,2 triệu USD). Kích thước của tấm thảm này khá lớn, được cho là xuất hiện vào nửa đầu thế kỷ 17 trong triều đại phong kiến Trung Quốc.