Lan Khuê mang thai con đầu lòng với chồng đại gia

Trên Facebook cá nhân, doanh nhân John Tuấn Nguyễn báo tin vui trên trang cá nhân. Theo chia sẻ từ đại gia họ Nguyễn, bà xã của anh là Hoa khôi Lan Khuê đã chính thức mang thai con đầu lòng.

Công khai hình ảnh siêu âm thai nhi, Tuấn John bày tỏ niềm hạnh phúc: "My lil’ bugga baby. The feels you get when you hear your kid’s heart beating healthy and they wave their hand at you from inside the womb. Life just got really real". (Tạm dịch: Em bé của tôi. Cảm giác bạn có được khi nghe trái tim con bạn đập khỏe mạnh và chúng vẫy tay với bạn từ trong bụng mẹ. Cuộc sống thật sự rất tuyệt vời).

Ảnh: Chụp màn hình Chồng Lan Khuê chia sẻ niềm hạnh phúc trên trang cá nhân

Người đại diện của Lan Khuê chia sẻ thêm, vợ chồng Hoa khôi Áo dài 2015 nhận ra chuyện mang thai con đầu lòng từ 2 tháng trước, nhưng bây giờ họ mới chính thức báo tin vui tới tất cả mọi người. Ngay dưới dòng chia sẻ, nhiều bạn bè, người thân đã gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Lan Khuê.

Lan Khuê và John Tuấn Nguyễn bắt đầu hẹn hò từ đầu năm 2018 nhưng giấu kín chuyện tình cảm trước công chúng. Tuy nhiên, họ thỉnh thoảng sánh đôi cùng nhau tại một số sự kiện giải trí. Ngày 27.6, John Tuấn Nguyễn bí mật cầu hôn Lan Khuê trước sự chứng kiến của bạn bè, người thân. Lan Khuê đã bật khóc khi được ông xã quỳ gối cầu hôn lãng mạn. Tháng 10.2018, Lan Khuê chính thức lên xe hoa với doanh nhân John Tuấn Nguyễn. Trong lễ cưới, cô rơi nước mắt vì hạnh phúc. Lan Khuê và chồng doanh nhân còn trình diễn tiết mục khiêu vũ ấn tượng trước mặt quan khách.

Ảnh: FBNV Lan Khuê thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc cùng chồng sau kết hôn khiến nhiều người ''ghen tị''

Tháng 11.2018, cô úp mở chuyện mang bầu bằng dòng status: “Thứ tư mà cũng như cuối tuần, gầy gầy chút xíu để năm sau béo lên là vừa nhỉ". Kèm theo đó, loạt hình ảnh mỹ nhân sinh năm 1992 lộ vòng hai to bất thường khiến người hâm mộ thêm phần chắc chắn thông tin cô sắp chào đón con đầu lòng.

Tháng 1.2019, ông xã diễn viên Mẹ chồng cũng úp mở về thông tin này. Cụ thể, trong một bình luận với người bạn, John Tuấn Nguyễn viết: “Năm nay, mọi thứ mới theo đúng nghĩa đen, bao gồm cả việc có một người mới bước vào thế giới này”. Thời điểm đó, phía Lan Khuê từ chối trả lời tin đồn và cho biết đó chỉ là những bình luận vui giữa John Tuấn Nguyễn với bạn bè.

John Tuấn Nguyễn là một doanh nhân trẻ tuổi. Anh sinh năm 1987, từng có thời gian du học ở Canada và là một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực du lịch, khách sạn.

Từ khi kết hôn, Lan Khuê sống kín tiếng hơn, tập trung xây dựng tổ ấm của mình. Người đẹp ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí, thỉnh thoảng chân dài này mới nhận lời mời trình diễn trong vài show diễn thời trang của những nhà thiết kế thân quen. Bên cạnh đó, Lan Khuê cũng thường xuyên khiến khán giả “phát ghen” khi liên tục cập nhật những hình ảnh hé lộ cuộc sống hôn nhân viên mãn.