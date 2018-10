Lật đổ ngôi vương của ‘Venom’, tân binh ‘Halloween’ dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ

Halloween (2018) là phần thứ mười một trong loạt phim đình đám cùng tên. Thay vì nối đuôi mạch nội dung của phần phim gần đây nhất vào năm 2009, tác phẩm kinh dị của Universal lại viết tiếp câu chuyện từ phần đầu tiên cách đây đã bốn thập niên. Trong phim, gã sát nhân Michael Myers chính thức trở lại sau 40 năm bị bắt giam. Từ đây, hắn bắt đầu truy lùng kẻ thù không đội trời chung của mình là Laurie Strode rồi cả hai bắt đầu lao vào cuộc săn lùng kinh hãi, ám ảnh và đầy kịch tính.

Trước khi ra rạp, Halloween được trông đợi sẽ “làm nên chuyện” và đem về cho hãng phim khoảng 70 triệu USD trong tuần đầu công chiếu. Thế nhưng, tác phẩm kinh dị mùa lễ ma quỷ này lại có màn dạo đầu vượt xa kỳ vọng của Universal khi cán mốc 77,5 triệu USD. Tác phẩm do đạo diễn David Gordon Green cầm trịch đã lật đổ chiến tích hai tuần liên tiếp xưng vương phòng vé nội địa của Venom. Thế nhưng, con số mở màn 77,5 triệu USD của Halloween vẫn chưa đủ để vượt qua màn dạo đầu thu về 80,25 triệu USD của Venom cách đây đúng ba tuần.

Phim ca nhạc của nữ chính Lady Gaga ba tuần liên tiếp giữ vững ngôi Á quân

Tuy không có doanh thu tuần đầu cao bằng Venom nhưng so với tác phẩm cùng thể loại thì Halloween cao hơn 2 triệu USD so với suất chiếu sớm của The Nun, phim kinh dị từng “gây bão” và đạt hàng loạt kỷ lục cách đây ít lâu. Nhiều nhà phân tích phòng vé dự đoán rằng trong tuần tới, khi không khí mùa Halloween bắt đầu náo nhiệt hơn, tân binh của nhà Universal có thể sẽ còn đạt được những con số ấn tượng hơn. Ngoài ra, việc hàng loạt quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ công chiếu tác phẩm kinh dị này vào tuần tới sẽ giúp Halloween tiến xa hơn trong cuộc đua cạnh tranh với những đối thủ quốc tế và đem về một con số đủ để nhà sản xuất không phải thất vọng.

Sau ba tuần trình làng, A star is born của Warner Bros. vẫn chưa chịu hạ nhiệt khi tiếp tục giữ vững ngôi Á quân trong cuộc đua phòng vé nội địa. Tuy chưa một lần chạm tay đến ngôi vị cao nhất nhưng bộ phim ca nhạc được chú ý nhất mùa này vẫn không phải là đối thủ nhẹ hơi khi đẩy Venom xuống ngôi vị thứ ba. Tuần qua, tác phẩm của bộ đôi Lady Gaga và Bradley Cooper vừa có thêm 19,3 triệu USD, nâng tổng doanh thu trong nước của phim lên mốc 126,4 triệu USD. Hiện tổng doanh thu toàn cầu của phim đang ở mức 201,1 triệu USD.

Gặp phải đối thủ mạnh, Venom rớt xuống vị trí thứ ba, kết thúc 2 tuần liền thống trị phòng vé Bắc Mỹ

Với việc bị Halloween hạ bệ, A star is born lại quá mạnh để giành ngôi Á quân, Venom từ vị trí đầu bảng rớt xuống hai bậc, đứng thứ ba trên bảng xếp hạng doanh thu tuần này với 18,1 triệu USD. Dù để vuột mất ngôi vị quán quân tại quê nhà, sau ba tuần phát hành ở cả trong và ngoài nước, Venom đã có tổng doanh thu toàn cầu cán mốc 461,2 triệu USD.



Một cái tên đáng chú ý khác trên đường đua tuần qua là First man của nhà Universal. Dường như câu chuyện thám hiểm mặt trăng với sự góp mặt của tài tử phim La la land không đem lại hiệu ứng tích cực như những gì nhà làm phim kỳ vọng. Sau hai tuần công chiếu, tác phẩm vẫn chỉ đạt mức doanh thu khiêm tốn là 8,6 triệu USD.

Cuối tuần tới, phim hành động - sát nhân Hunter Killer chính thức mở màn tại quê nhà, góp phần tăng thêm không khí rùng rợn và ma mị của dịp Halloween năm nay. Universal cũng sẽ để Johnny English strikes again trình diện khán giả Bắc Mỹ sau khi ngài “Mr. Bean” vừa ngao du qua 57 thị trường và kịp “bỏ túi" khoảng 96 triệu USD.