Lê Hà 'The Face' khoe nhan sắc rạng rỡ trong chuyến trăng mật

Sau khi tổ chức đám cưới vào tháng 4.2019 tại Gia Lai, Lê Hà cùng chồng mới cưới lên đường đến đảo Santorini (Hy Lạp) để tận hưởng tuần trăng mật. Học trò Hồ Ngọc Hà ưu tiên chọn những thiết kế của Đỗ Long để nổi bật trong không gian thơ mộng của hòn đảo thiên đường này. Những thiết kế này cũng sẽ được Đỗ Long trình làng trong show diễn riêng tổ chức vào ngày 2.6 sắp tới tại TP.HCM.

Những chiếc váy được Lê Hà lựa chọn đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Những màu sắc như xanh pastel, đỏ… góp phần tôn lên làn da trắng, giúp người mẫu sinh năm 1993 nổi bật giữa khung cảnh màu trắng, xanh đặc trưng của vùng đất này. Bên cạnh đó, chất liệu vải cao cấp như lụa, satin được may cách điệu vừa mang đến sự thoải mái cho kỳ nghỉ dưỡng, vừa tạo hiệu ứng khi di chuyển.

Từng làm việc với nhau trong nhiều dự án trước, Đỗ Long nắm bắt thế mạnh về hình thể để tạo ra những thiết kế phù hợp với Lê Hà. Theo đó, anh ưu tiên sử dụng kiểu dáng trễ vai để Lê Hà tự tin khoe vóc dáng thanh mảnh của mình. Những họa tiết nơ cách điệu ở phần ngực áo, kết hợp cùng nếp gấp tinh tế ở phần eo giúp các mẫu thiết kế thoát khỏi khuôn khổ váy công sở thông thường, tạo sự nổi bật cho người mặc.

Diện thiết kế của Đỗ Long, người đẹp sinh năm 1993 tự tin khoe nhan sắc rạng rỡ trên vùng đảo thiên đường. Lê Hà cho thấy niềm hạnh phúc và cuộc sống hạnh phúc sau khi cưới, điều đó thể hiện qua nụ cười cùng những khoảnh khắc xinh đẹp tại trời Âu. Trước đó, nữ người mẫu từng gây chú ý với đám cưới cổ tích với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Việt.

Lê Hà sinh năm 1993, cao 1,72m cùng số đo ba vòng 88-62-90 cm. Cô vào top 20 Hoa hậu Việt Nam 2014, top 4 The Face 2016. Sau The Face, Lê Hà hạn chế hoạt động nghệ thuật, thỉnh thoảng mới tham gia những sự kiện do bạn bè tổ chức.