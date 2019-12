Lê Hiếu trở lại với ‘Ngày mai không còn nhớ’ độc quyền trên NhacCuatui

Không còn là những bản tình ca nhẹ nhàng, Lê Hiếu với Ngày mai không còn nhớ khiến nhiều khán giả trên NhacCuaTui không khỏi bất ngờ cả về phần hình ảnh lẫn phong cách âm nhạc đều thay đổi theo hướng “trẻ trung” hơn rất nhiều.

Chia sẻ về sự thay đổi này, Lê Hiếu cho biết trước nay anh rất thích các ca khúc của Only C và ở thời điểm hiện tại, anh muốn hướng tới hình ảnh trẻ trung hơn nên bài hát của Only C hoàn toàn phù hợp với định hướng này.

“Hoàng tử tình ca” tiết lộ ca khúc được Only C viết riêng cho anh nhưng phải mất gần 2 năm mới hoàn thành vì cả 2 đều bận rộn với lịch trình cá nhân và phải thu đi thu lại nhiều lần để có một bản audio chỉn chu nhất gửi đến khán giả.

Đúng như những chia sẻ của Lê Hiếu, khán giả khi nghe ca khúc này vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được “chất tình” mà anh nhắc tới thông qua lối hát thủ thỉ, trầm ấm như một lời tâm tình về những chuyện đã qua.