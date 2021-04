Lễ hội Miếu Bà Rá là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Miếu Bà Rá với đối tượng thờ cúng là Bà Chúa xứ nương hay thường gọi là Bà Rá, được xem là tín ngưỡng thờ mẫu có ảnh hưởng đối với đời sống tinh thần của nhân dân. Vào các ngày rằm, mùng 1 âm lịch hằng tháng hay các ngày lễ tết, nhân dân quanh vùng và các địa phương lân cận lại đến lễ Bà để cầu mong cho đất nước an lành, nhà nhà ấm no và gia đình may mắn. Đặc biệt, mỗi năm vào mùng 1,2,3 tháng 3 âm lịch, Lễ hội Miếu Bà Rá diễn ra, trở thành ngày hội của nhân dân địa phương trong và ngoài tỉnh.

Lễ hội Miếu Bà Rá được tổ chức hằng năm với ý nghĩa tưởng nhớ, tôn vinh những người đã hy sinh cho dân tộc, cho Tổ quốc và cầu cho quốc thái dân an. Đây là một hoạt động tín ngưỡng vừa mang tính cộng đồng dân gian, vừa gắn với di tích lịch sử địa phương.