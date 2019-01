Lệ Quyên: Tôi không thấy vương vấn gì trong mối quan hệ với Hồ Ngọc Hà

Lệ Quyên vừa cho ra mắt 2 album Khúc tình xưa 5 - Hẹn hò và album nhạc trẻ Lệ Quyên vol 6 Tình khôn nguôi. Sự kiện có sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Nhung, Quang Linh, Dương Triệu Vũ, Trấn Thành, Hari Won, Uyên Linh...

MC Anh Quân nhắc về kỷ niệm cũ, khi Lệ Quyên còn là một ca sĩ hát lót tại Hà Nội khiến nữ ca sĩ không khỏi xúc động. Lệ Quyên tâm sự: “Lúc đó tôi còn nhớ cát-sê của tôi là 60 ngàn đồng/đêm và không giới hạn số lượng bài hát. Khách thích thì mình hát nhiều, còn khách không thích thì hát ít. Nhiều đêm hát đau rã cả họng nhưng vẫn thấy sướng và hạnh phúc lắm vì lúc đó mình chưa nổi tiếng, được đi hát đã là vui”.

Ảnh: NVCC Đàm Vĩnh Hưng luôn góp mặt để đồng hành và ủng hộ Lệ Quyên trên con đường nghệ thuật

Đặc biệt, Đàm Vĩnh Hưng cũng xúc động dành nhiều lời có cánh cho nữ ca sĩ Hà thành: “Lệ Quyên là một cô em gái rất thân thiết với tôi. Khi tôi cần, em ấy luôn xuất hiện và hỗ trợ tôi. Tôi vẫn còn nhớ ngày xưa, tôi ra Hà Nội hát, Lệ Quyên khi ấy vẫn là ca sĩ hát lót. Khi nghe con bé hát, tôi thích lắm và ra hậu trường bảo em phải vào Sài Gòn. Chắc chắn em sẽ là người nổi tiếng. Vậy mà cô ấy cứ đắn đo mãi đến 3 năm sau mới Nam tiến. Khi Quyên hát nhạc xưa, cũng giống như tôi trước kia, bị không ít lời gièm pha, mỉa mai, thậm chí đến tận bây giờ, như Quyên đã chứng minh được, mình có thể làm được và làm tốt”.

Cũng tại buổi họp báo, Lệ Quyên chính thức ra mắt MV Tình khôn nguôi (sáng tác Nguyễn Minh Cường). Cô cho biết mình muốn quay MV trong giai đoạn rực rỡ nhất của sự nghiệp và muốn gìn giữ hình ảnh để “sau này khi có làm bà nội thì cũng có cái để khoe với con cháu”. “Ai cũng bảo tôi là ca sĩ lười ra MV nhất Việt Nam vì thực sự tôi không giỏi diễn xuất, gương mặt khi hát lại hay nhắm mắt và nhăn nên cũng hơi ngại quay hình. Nhưng mà sau khi rút sụn mũi, ai cũng bảo tôi trẻ trung và trông hiền hơn nên không quay MV thì rất phí. Tôi chỉ cố gắng diễn một cách mộc mạc nhất, sẽ cố gắng để khán giả không phải chờ quá lâu", cô nói.

Ảnh: NVCC Ca sĩ Hồng Nhung đến chúc mừng ca sĩ Lệ Quyên Khi được hỏi về mối quan hệ hiện tại với Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên chỉ nói ngắn gọn: "Trong cuộc sống này, không chỉ riêng gì bạn bè hay bất cứ một mối quan hệ nào khác người ta nói vạn sự tùy duyên. Bản thân tôi cũng không vương vấn hay nặng nề gì về chuyện đó, tôi cứ làm tốt công việc của mình rồi bạn bè xung quanh mình những ai còn đang ở gần mình thì mình cứ quý mến những tình cảm tốt đẹp đó đi đã, còn mọi sự nếu có duyên thì sẽ tốt thôi".

Nói về sự cố tháo sụn ở mũi, nữ ca sĩ sinh năm 1981 cho biết đó là một điều may mắn và khẳng định sẽ không tiếp tục can thiệp thẩm mỹ nữa: “Chắc là tôi không động chạm nữa vì tôi thấy đó cũng là một điều may mắn khi Lệ Quyên lại phù hợp với nét tự nhiên như thế này. Thời điểm đó tôi can thiệp kịp thời, bác sĩ rất giỏi và tôi cũng tuân thủ uống thuốc khá nhiều nên nó không bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Đã lâu năm rồi tôi ngắm nghía mình như vậy, nhưng giờ khuôn mặt mọi người lại khen là trẻ và hiền hòa hơn thì tôi nghĩ tôi đã thỏa mãn rồi, không còn muốn tiếp tục can thiệp vào nó nữa”.