Lễ trao giải Quả cầu vàng 2021 vẫn diễn ra dù đại dịch và bị chỉ trích

Ban tổ chức Quả cầu vàng khẳng định lễ trao giải vẫn được tiến hành dù không có các buổi dạ tiệc thịnh soạn, đám đông nhiếp ảnh gia và những bộ váy hàng hiệu đắt tiền trên thảm đỏ.

Lễ trao giải Quả cầu vàng 2021 được truyền hình trực tiếp trên kênh NBC (Mỹ), lần đầu tiên diễn ra trên bờ Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Nữ diễn viên hài Tina Fey dẫn chương trình từ New York còn bạn diễn thân thiết Amy Poehler sẽ dẫn từ Beverly Hills, California. Một số khách mời khác bao gồm Kyra Sedgwick, Sterling K.Brown, Michael Douglas và vợ Catherine Zeta-Jones… cũng xuất hiện, nhưng những người được đề cử buộc phải tham dự từ nhà của họ hoặc các địa điểm khác trên khắp thế giới . Lễ trao giải Quả cầu vàng năm nay diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Tom O'Neill, người sáng lập trang web dự đoán giải thưởng Goldderby.com, cho biết Tina Fey và Amy Poehler là những người dẫn chương trình hoàn hảo cho những thời điểm bất thường. “Họ lanh lẹ, đáng yêu và giỏi xử lý những khoảnh khắc bất ngờ trên sóng truyền hình”, O'Neill nói.

Tuy nhiên, lễ trao giải lần này sẽ khác xa so với bữa tối hào nhoáng thường thấy trong khách sạn ở Beverly Hills, nơi những sao hạng A trò chuyện và trao nhau những cái ôm với những người bạn cũ và mới.

Tai tiếng trước ngày trao giải

Theo một bài báo mới của tờ The Los Angeles Times, Hiệp hội Báo chí Nước ngoài Hollywood (HFPA) - tổ chức thực hiện lễ trao giải Quả cầu vàng gồm 87 nhà báo quốc tế xác định những người được đề cử và đoạt giải Quả cầu vàng mỗi năm - không hề có thành viên da đen.

Được công bố đúng một tuần trước lễ trao giải, HFPA chỉ có một số thành viên da màu nhưng không có thành viên da đen. Trong nhiều năm, HFPA đã bị cáo buộc hạn chế thành viên do lo ngại về cạnh tranh, bài báo nêu rõ. HFPA từ lâu bị chỉ trích vì vấn đề đạo đức và sự thiếu đa dạng giữa các thành viên.

Ngôi sao Lily Collins trong phim Emily in Paris ẢNH : IMDB

Sau khi các đề cử Quả cầu vàng 2021 được công bố vào đầu tháng này, nhiều tác phẩm điện ảnh -truyền hình của nghệ sĩ da đen bị bỏ qua. Đơn cử các phim về đề tài người gốc Phi như Da 5 Bloods, Judas and the Black Messiah và Ma Rainey's Black Bottom không được đề cử ở những hạng mục quan trọng năm nay. Hay Jonathan Majors và Jurnee Smollett, hai ngôi sao của series Lovecraft Country, cũng như Uzo Aduba trong phim Mrs.America không xuất hiện trong danh sách đề cử. Trước sự thiếu vắng các thành viên da đen, một đại diện của HFPA nói với tờ The Los Angeles Times rằng nhóm nhận thức được vấn đề và “cam kết giải quyết”.

Một bài báo khác cũng của The Los Angeles Times đăng hôm 21.2, công bố rằng các thành viên HFPA nhận được vô số đặc quyền xa hoa từ các hãng phim và mạng lưới phát hành. Bài báo trích dẫn vào năm 2019, hơn 30 thành viên HFPA đã bay đến Pháp để thăm phim trường phim Emily in Paris của Netflix. Các thành viên này được chiêu đãi hai đêm nghỉ tại khách sạn năm sao The Peninsula Paris và sau một cuộc họp báo thì ăn trưa tại Musée des Arts Forains.

Mặc dù nhận được hầu hết các đánh giá tiêu cực từ các nhà phê bình, năm nay Emily in Paris vẫn nhận hai đề cử Quả cầu vàng, một cho chính loạt phim và một cho ngôi sao Lily Collins.

Ngôi sao Jane Fonda (84 tuổi) sẽ nhận giảiThành tựu trọn đời năm nay. Những người từng được vinh danh giải thưởng này bao gồm Tom Hanks , Oprah Winfrey, Jeff Bridges, Meryl Streep...

Lễ trao giải Quả cầu vàng thường niên lần thứ 78 được phát sóng trực tiếp vào ngày 28.2 (giờ Mỹ), bắt đầu lúc 5 giờ chiều trên kênh NBC.