Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 78 sẽ diễn ra tại Los Angeles, New York

Những nghệ sĩ được đề cử giải Quả cầu vàng cùng với nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình sẽ tham dự trực tuyến từ các địa điểm trên khắp thế giới . Sự thay đổi đặc biệt này do đại dịch Covid-19, khiến cho lễ trao giải và bữa tiệc tối thịnh soạn, hào nhoáng thông thường dành cho những ngôi sao nổi tiếng tại khách sạn Beverly Hilton ở Beverly Hills, Los Angeles bị hủy bỏ.

Thay vào đó, diễn viên hài Tina Fey sẽ lên sóng trực tiếp trên kênh truyền hình NBC từ Trung tâm Rainbow Room ở New York, trong khi người đồng dẫn chương trình Amy Poehler sẽ ở bên trong khách sạn Beverly Hilton để công bố giải thưởng cùng Tina Fey. Các đề cử giải Quả cầu vàng, do Hiệp hội báo chí nước ngoài Hollywood tổ chức, được công bố vào ngày 3.2 (giờ Mỹ).

Đại dịch Covid-19 buộc ban tổ chức giải Quả cầu vàng phải thay đổi lớn cách thức sản xuất và truyền hình các chương trình trao giải trong thời gian gần đây. Đại dịch Covid-19 cũng đẩy lễ trao giải Quả cầu vàng và Oscar lùi lại vài tháng. Lễ trao giải Quả cầu vàng đã bị dời sang tháng 2 so với hằng năm diễn ra vào đầu tháng 1, trong khi lễ trao giải Oscar năm nay sẽ diễn ra vào ngày 25.4, không phải vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 như thông thường.

Năm ngoái, lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 77 được truyền hình trực tiếp từ khách sạn Beverly Hilton ở Beverly Hills, Los Angeles, California vào ngày 5.1.2020 trên kênh NBC. Once Upon a Time in Holywood giành nhiều chiến thắng nhất với 3 giải thưởng, bao gồm hạng mục quan trọng Phim ca nhạc/phim hài hay nhất. 1917 đoạt được Quả cầu vàng cho phim chính kịch hay nhất. Hạng mục truyền hình đánh dấu chiến thắng ngoạn mục và áp đảo của đài HBO khi các giải quan trọng như phim hay nhất (ở mảng chính kịch và phim ngắn) đều thuộc về lần lượt Succession và Chernobyl, trong khi ở mảng hài/nhạc kịch thì chiến thắng gọi tên Fleabag.