Lee Byung Hun mua nhà triệu đô ở Mỹ

Newsen còn tiết lộ tài tử 49 tuổi đã quyết định mua nhà trị giá 2 triệu đô la Mỹ khi cùng vợ đi du lịch tại đây hồi đầu năm 2019. Trước sự quan tâm của báo chí lẫn dư luận, công ty quản lý BH Entertainment của anh cũng lên tiếng xác nhận thông tin trên. Đại diện BH Entertainment trả lời: “Đúng là Lee Byung Hun đã sắm nhà bên Mỹ bởi anh ấy cần nơi ở ổn định cho lịch làm việc tại đó”. Một nguồn tin thân cận còn bật mí tổ ấm mới của sao phim Iris có thể cho khoảng 5, 6 người ở.

Lee Byung Hun là sao Hàn hiếm hoi có chỗ đứng nhất định tại Hollywood. Từ khi chính thức Mỹ tiến vào năm 2009 với G.I. Joe: The Rise of Cobra, ông bố một con liên tục xuất hiện trong các bộ phim đình đám G.I. Joe: Retaliation, Red 2, The Magnificent Seven, Terminator: Genisys…

Năm 2016, chồng của Lee Min Jung trở thành diễn viên xứ kim chi đầu tiên nhận lời mời đến sự kiện Oscar. Thậm chí, anh còn được đứng trên sân khấu với vai trò người công bố giải thưởng. Ngoài ra, Lee Byung Hun cũng là diễn viên Hàn Quốc đầu tiên được ghi dấu tay và chân tại nhà hát Grauman's Chinese (Los Angeles, Mỹ).

ẢNH: GETTY/AFP Lee Byung Hun và Sofia Vergara tại lễ trao giải Oscar 2016

Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ sinh năm 1970 còn chăm chỉ đóng phim tại quê nhà. Các đứa con tinh thần gần đây của anh như Ông trùm, Độc hành, Nam hán sơn thành, Xin chào cậu em khác người, Quý ngài ánh dương... đều đạt thành công. Riêng với vai diễn trong phim truyền hình Quý ngài ánh dương, Lee Byung Hun “thâu tóm” hầu hết hạng mục Nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất ở các lễ trao giải phim ảnh danh giá như The Seoul Awards 2018, Asia Artist Awards 2018, Baeksang Arts Awards…

Việc Lee Byung Hun tậu nhà ở Mỹ cũng trở thành đề tài bàn luận ở Hàn Quốc. Khán giả cho rằng anh đang rục rịch tấn công mạnh mẽ Hollywood cũng như sớm tái xuất cùng những tác phẩm chất lượng. Phim Mỹ mới nhất của anh là The Magnificent Seven (Bảy tay súng huyền thoại), ra mắt hồi năm 2016. Đặc biệt, nhiều người phỏng đoán là vợ con của Lee Byung Hun cũng sẽ sang Mỹ cùng anh.

ẢNH: INSTAGRAM NV Lee Min Jung (bìa trái) và chồng đến dự đám cưới sao Đảo địa ngục Lee Jung Hyun

Lee Byung Hun cùng Lee Min Jung kết hôn vào năm 2013 và chào đón con trai đầu lòng Joon Ho vào tháng 3.2015. Cuộc hôn nhân của đôi vợ chồng trải qua không ít sóng gió khi tài tử nổi tiếng bị phát hiện ngoại tình lúc vợ đang mang thai. Anh phải cúi đầu xin lỗi trước công chúng vì scandal tình ái của mình.

Lee Min Jung bao dung tha thứ cho chồng và cả hai tiếp tục chung sống hạnh phúc đến hiện tại. Dường như trải qua khó khăn, họ trở nên khắng khít hơn. Lee Byung Hun thường được trông thấy chiều chuộng, chăm sóc và dẫn vợ con đi du lịch. Anh cũng hay bị bắt gặp chăm chú làm “phó nháy” cho bà xã.