Leon Quang Lê: 'Mối tình' với cải lương gần 40 năm

- Leon Quang Lê, sinh năm 1977 tại TP.HCM - Năm 13 tuổi sang Mỹ định cư, nhận học bổng về nhạc kịch và diễn xuất ở trường Step on Broadway và Broadway Dance Center tại New York (Mỹ). - Từng tham gia với vai trò diễn viên trong phim Những nụ hôn rực rỡ, Để Mai tính và phim ca nhạc Cho một tình yêu. - Hiện là diễn viên nhạc kịch tại Mỹ. - Đạo diễn phim ngắn Dawn giành hai giải thưởng quan trọng: Best Editing (dàn dựng) và Best Ensemble Cast (dàn diễn viên phụ xuất sắc) tại Asians on Film Festival ở Los Angeles (Mỹ) năm 2014. - Dawn giành 3 hạng mục quan trọng: Phim hay nhất và Đạo diễn phim xuất sắc nhất hạng mục Phim tranh giải quốc tế; Phim hay nhất về đề tài đồng tính, song tính và chuyển giới tại LHP ngắn trực tuyến VN - quốc tế YxineFF năm 2013. - Năm 2018: Đạo diễn phim Song Lang giành giải Đạo diễn xuất sắc tại LHP châu Á Sharm El - Sheikh lần 3 tổ chức tại Ai Cập. - Hội Điện ảnh TP.HCM trao giải A cho Song Lang vào ngày 25.1.2019.