Leonardo DiCaprio tái hợp đạo diễn ‘Sói già phố Wall’ trong phim sát nhân

Thông tin chính thức từ Imperative Entertainment, đây là tác phẩm chuyển thể từ Killers of the Flower Moon, một trong những cuốn sách bán chạy nhất năm 2017 do The New York Times bình chọn. Martin Scorsese là cái tên cầm trịch dự án mới trong khi Leonardo DiCaprio sẽ tham gia với vai trò là nam diễn viên chính của phim. Sự kết hợp mới nhất của bộ đôi đạo diễn - diễn viên đình đám này nhanh chóng gây được sự chú ý từ khán giả lẫn giới mộ điệu bởi cả hai đã không hợp tác với nhau kể từ sau phim ngắn The Audition hồi năm 2015.



Ngoài Martin Scorsese và Leonardo DiCaprio, hãng sản xuất Killers of the Flower Moon cũng bắt đầu hé lộ những tên tuổi hàng đầu sẽ góp phần vào sự thành công của bộ phim lần này. Vị trí sản xuất sẽ do hai nhà làm phim kỳ cựu là Bradley Thomas và Emma Tillinger đảm nhiệm. Đặc biệt, tác phẩm sát nhân này được chấp bút bởi biên kịch Eric Roth, cây bút từng thắng giải Oscar cho hạng mục Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất với phim Forrest Gump.

Nói về lần tái ngộ Leonardo DiCaprio và cơ hội hợp tác với Eric Roth, đạo diễn phim Sói già phố Wall cho biết: “Khi tôi đọc cuốn sách của David Grann, tôi lập tức hình dung tỉ mỉ về mọi chi tiết của truyện và bắt đầu suy nghĩ về nhân vật, bối cảnh, hành động. Bản thân tôi đã từng nghĩ đến việc sẽ làm một bộ phim dựa trên cuốn sách này. Tôi rất vui khi được làm việc với Eric Roth và "đoàn tụ" với Leo DiCaprio để kể cho khán giả một câu chuyện thực sự gay cấn và hồi hộp”. Killers of the Flower Moon dự kiến bấm máy vào mùa xuân năm 2019.

Ảnh: Paramount Tài tử 43 tuổi và đạo diễn sinh năm 1942 đã hợp tác trong 6 bộ phim khác nhau, trong đó tác phẩm được biết đến nhiều nhất là Sói già phố Wall

Bộ phim dựa theo cuốn tiểu thuyết ăn khách của nhà văn David Grann đánh dấu lần thứ bảy bộ đôi Leonardo DiCaprio và Martin Scorsese song hành cùng nhau. Bén duyên từ năm 2002, đến nay cặp đạo diễn - diễn viên này đã cho ra mắt 6 bộ phim với nhiều thể loại từ tội phạm, kinh dị đến phim hài rồi phim tiểu sử. Những tác phẩm hợp tác của hai nhân vật nổi tiếng trên đã đem về 31 đề cử Oscar và giành chiến thắng 9/31 đề cử.

Màn kết hợp của cặp bài trùng nổi danh tại làng phim Hollywood là một trong những sự hợp tác thành công nhất trong ngành công nghiệp điện ảnh, mang lại tổng doanh thu lên đến 1,3 tỉ USD. Sau khi bắt tay nhau thực hiện bộ phim Gangs of New York, đạo diễn 75 tuổi đã dành nhiều lời khen ngợi cho cộng sự và cho biết việc hợp tác với sao phim Titanic là một trong những lựa chọn đúng đắn và đáng kinh ngạc nhất của ông. Trong bài phát biểu khi nhận giải Nam diễn viên xuất sắc nhất (phim The Revenant) tại Oscar lần thứ 88, tài tử sinh năm 1974 không quên gửi lời tri ân đến người thầy, người đạo diễn đáng kính của mình: “Cảm ơn ông Scorsese vì đã chỉ dạy cho tôi rất nhiều về diễn xuất, về nghệ thuật và điện ảnh”.

Leonardo DiCaprio đang quay Once Upon a Time in Hollywood cùng nam diễn viên Brad Pitt trong khi đạo diễn Martin Scorsese bận rộn với tác phẩm The Irishman, một bộ phim chính kịch hình sự của Netflix.