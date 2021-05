Leonardo DiCaprio tái hợp Martin Scorsese trong ‘Killers of the Flower Moon’

Killers of the Flower Moon được phát trực tuyến trên Apple TV+ và Paramount Pictures phát hành ngoài rạp có kinh phí sản xuất lên đến 200 triệu USD. Leonardo DiCaprio và Martin Scorsese gần đây nhất từng hợp tác với nhau trong phim The Wolf of Wall Street vào năm 2013, theo People.

Killers of the Flower Moon dựa trên cuốn tiểu thuyết của David Grann, lấy bối cảnh ở Oklahoma (Mỹ) những năm 1920, mô tả những vụ thảm sát hàng loạt thổ dân châu Mỹ Osage. Chuỗi tội ác tàn bạo được gọi là “Triều đại của khủng bố”.

Trong bức ảnh đầu tiên của bộ phim được công bố, nhân vật Ernest Burkhart đang ngồi trên bàn ăn tối cùng vợ Mollie. Leonardo DiCaprio (46 tuổi) vào vai Ernest Burkhart - cháu trai của một chủ trang trại địa phương quyền lực William Hale (Robert De Niro thủ vai) và Lily Gladstone vào vai Mollie – một thổ dân châu Mỹ, vợ của Ernest Burkhart.

Nam diễn viên Ireland - Jesse Plemons cũng góp mặt trong Killers of the Flower Moon với vai Tom White - một đặc vụ FBI, người chỉ huy cuộc điều tra về các vụ giết người hàng loạt. Phim bắt đầu khởi quay vào ngày 19.4 qua, trang Indiewire xác nhận.

Đạo diễn kỳ cựu Martin Scorsese tuyên bố: “Chúng tôi rất vui mừng khi cuối cùng cũng bắt đầu sản xuất bộ phim Killers of the Flower Moon để có thể kể câu chuyện về Oklahoma cùng những sự kiện đã diễn ra trong quá khứ. Chúng tôi rất vui khi làm việc với dàn diễn viên địa phương để đưa câu chuyện này trở nên sống động hơn trên màn ảnh”.

Phim điện ảnh cuối cùng Leonardo DiCaprio tham gia là Once Upon a Time in Hollywood (ra rạp năm 2019) của đạo diễn Quentin Tarantino với giải Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc dành cho Brad Pitt. Ngoài Killers of the Flower Moon, Leonardo DiCaprio cũng đóng chính trong bộ phim sắp tới của Netflix - Don't Look Up cùng ngôi sao Jennifer Lawrence. Phim do Adam McKay đạo diễn, dự kiến ra mắt trong năm nay.