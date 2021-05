Liam Neeson giải cứu các thợ mỏ trong phim hành động 'The Ice Road'

Trailer mới của The Ice Road vừa công bố, ngôi sao phim hành động Mỹ Liam Neeson dù đã 69 tuổi vẫn vào vai Mike - một người điều khiển xe tải chạy giữa băng tuyết. Ông được thuê để thực thi nhiệm vụ giải cứu cứu những người thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lớp băng dày.

Đối mặt với vùng nước mênh mông lạnh giá khi băng tan và một trận bão tuyết lớn, thành viên đoàn cứu hộ mà Mike dẫn đầu là Goldenrod (Laurence Fishburne đóng) phát hiện ra mối đe dọa thực sự không phải là thời tiết mà một thứ gì đó độc ác hơn nhiều.

Trailer phim The Ice Road (2021)

“Chúng tôi bị phá hoại”, Mike nói khi một tai nạn xảy ra trên đường khiến anh gần như mất toàn bộ thành viên đoàn cứu hộ. Tức giận vì bị phản bội, Mike lập kế hoạch mới đảm bảo ông và thành viên đoàn của mình có thể đến nơi an toàn để cứu những người thợ mỏ bị mắc kẹt.

Đây là bộ phim hành động mới nhất của Liam Neeson, sau The Marksman, Honest Thief và trước đó là loạt phim Taken. The Ice Road còn có sự tham gia của Benjamin Walker, Amber Midthunder, Marcus Thomas, Holt McCallary... Sự nghiệp đóng phim hành động của Liam Neeson có thể kết thúc, như nam diễn viên nói với Entertainment Tonight (ET) vào tháng 1.2021.

Cảnh quay lạnh giá trong The Ice Road ẢNH: IMDB

“Năm nay tôi 69 tuổi rồi. Còn một vài phim nữa tôi sẽ làm trong năm nay, hy vọng rằng dịch bệnh Covid-19 tạm ổn, cho phép tôi thực hiện vài dự án đang triển khai và sau đó tôi sẽ kết thúc đóng phim hành động”, ông nói với ET.

Năm ngoái, Liam Neeson từng trả lời tờ People rằng ông thích đóng các bộ phim hành động. “Kịch bản phim hành động thường rất hấp dẫn. Tôi giống như một đứa trẻ trong cửa hàng kẹo khi đọc chúng”, ông cho biết. The Ice Road sẽ được phát trực tuyến vào ngày 25.6.