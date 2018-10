Liên hoan guitar quốc tế Sài Gòn

Cuộc thi gồm 4 buổi thi được phân chia thành 3 hạng mục (dưới 18 tuổi, không giới hạn tuổi và thí sinh không chuyên), thu hút sự tham gia của các thí sinh từ các nước có sự phát triển guitar cổ điển trong thập niên gần đây như Thái Lan, Indonesia, Philippines và các thí sinh đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước.



Liên hoan năm nay mở đầu bằng buổi hòa nhạc chào mừng Italian voices to Chaconne by the master do nghệ sĩ Thu Lê cùng Lorenzo (Ý) và nghệ sĩ danh tiếng người Pháp Gerard Abiton trình diễn, vào 19 giờ ngày 31.10. Các buổi hòa nhạc đáng chú ý khác: Serenade of the festival diễn ra lúc 20 giờ ngày 1.11, với sự tham gia của nghệ sĩ Leon Koudelak (CH Czech), Carlo Aonzo (Ý), Rene Izquierdo (Cuba - Mỹ) và đặc biệt tác phẩm chủ đề được biên soạn - trình diễn lại theo phong cách guitar cổ điển với kỹ thuật và ngón đàn đặc trưng của nghệ sĩ guitar Kim Chung (VN);

Romance in the night vào 20 giờ ngày 3.11; The magic of guitar vào 17 giờ ngày 4.11...

Liên hoan còn có 8 lớp chuyên đề dành cho các guitarist trẻ, 1 workshop giới thiệu về đàn guitar VN, 1 buổi thuyết trình về hòa tấu mandoline và guitar.