Liên hoan hát Then, đàn tính toàn quốc

Tham dự có 14 tỉnh, thành: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Đắk Lắk. Đây đều là những nơi có cộng đồng dân tộc Tày, Nùng, Thái sinh sống và có loại hình nghệ thuật hát Then, đàn tính. Lễ khai mạc liên hoan diễn ra vào tối 13.5 tại quảng trường 26.3, TP.Hà Giang, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC3 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC và kênh VOV Đài tiếng nói VN.



Ông Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Giang, cho biết mỗi đoàn tham gia không quá 40 thành viên. Các nghệ nhân sẽ giới thiệu làn điệu Then của các vùng và các hình thức hát Then, múa Then, tấu Then như Then cổ, Then cải biên, ca khúc sáng tác dựa trên chất liệu Then. Liên hoan đặc biệt chú trọng các điệu hát Then cổ.

Tháng 3 vừa qua, hồ sơ Then cũng được trình UNESCO để xét công nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Đây vừa là loại hình nghệ thuật dân gian vừa là một sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng lâu đời của người Tày, Nùng, Thái ở VN.