Liên hoan phim kỹ thuật số đầu tiên trên YouTube

Để tổ chức We are one: A global film festival (tạm dịch: Chúng ta là một: Liên hoan phim toàn cầu), ban tổ chức sự kiện này là Tribeca Enterprises và YouTube đã hợp tác, liên kết với ban tổ chức của hơn 20 giải thưởng điện ảnh uy tín trên thế giới như liên hoan phim (LHP) Cannes, Toronto, Sundance, Berlin, Tribeca, Venice, Tokyo, Sydney, New York , BFI London... cùng phát trực tuyến phim miễn phí trên YouTube.

Sự kiện này thu hút sự chú ý của giới mộ điệu điện ảnh trên khắp thế giới, nhất là sau khi đại dịch Covid-19 khiến hàng loạt rạp phim đóng cửa, các buổi công chiếu phim mới buộc phải hủy bỏ, cũng như khiến các LHP quốc tế hằng năm không thể diễn ra đúng thời điểm định kỳ. Ông Robert Kyncl, Giám đốc kinh doanh của YouTube, cho biết trên Reuters: “LHP kỹ thuật số kéo dài 10 ngày là một sự kiện chưa từng có và YouTube tự hào khi mang đến một lễ hội điện ảnh miễn phí”.

Theo đó, LHP kỹ thuật số đầu tiên trên YouTube năm 2020 sẽ giúp khán giả toàn cầu được xem phim miễn phí, thông qua các chương trình chiếu phim truyện, phim ngắn, phim tài liệu, ca nhạc, hài kịch và các buổi thảo luận chuyên đề… Điều đặc biệt như ban tổ chức công bố là sẽ không có bất kỳ quảng cáo nào xuất hiện trên hệ thống khi các hoạt động của LHP kỹ thuật số đang diễn ra.

Đơn vị tổ chức và các đối tác hy vọng một LHP trực tuyến quy mô lớn như thế này sẽ “cứu vãn” một số LHP có nguy cơ bị hủy tổ chức trong năm 2020 vì ảnh hưởng của dịch Covid -19. Như LHP Cannes vào tháng 5 đã bị hoãn ở Pháp và giám đốc LHP Cannes là ông Thierry Frémaux cho biết tham gia We are one với mục đích tạo cho khán giả trên khắp thế giới có trải nghiệm mới về một kỳ LHP trực tuyến. Tuy nhiên, tùy theo tình hình diễn biến của dịch trong thời gian tới mà các LHP, giải thưởng điện ảnh này vẫn có thể sẽ diễn ra như thường lệ nếu thấy điều kiện phù hợp, chẳng hạn LHP Venice hay LHP Tokyo vẫn sẽ tổ chức vào tháng 9 tới.

Bên cạnh việc trình chiếu hàng loạt phim với những câu chuyện từ khắp nơi trên thế giới, LHP kỹ thuật số lần này cũng có động thái khuyến khích người xem ủng hộ cho quỹ cứu trợ Covid-19 bằng cách quyên góp cho Tổ chức Y tế thế giới WHO ).

Ông Jane Rosenthal, nhà đồng sáng lập LHP Tribeca ở New York (Mỹ), nhận định LHP kỹ thật số We are one đã thật sự truyền cảm hứng và kết nối tình yêu điện ảnh của mọi người trong đại dịch, bất chấp khoảng cách địa lý, biên giới, ngôn ngữ.