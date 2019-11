Lip B thừa nhận khủng hoảng trầm trọng khi mất hai thành viên

Lip B là nhóm nhạc nữ thuộc công ty do Ông Cao Thắng và Đông Nhi thành lập có 4 thành viên gồm: Annie (Nguyễn Thị Thu Thủy), Yori (Lê Võ Huỳnh Nga), Mei (Nguyễn Trần Thảo Quyên), Na Whan (ca sĩ gốc Hàn Quốc). Nhóm ra mắt vào tháng 11.2016 với ca khúc Love you want you đạt 11 triệu view và Số nhọ 20 triệu view.

Sau đó, nhóm nhạc này tạm ngưng hoạt động hơn một năm qua sau khi 2 thành viên Na Whan và Mei rời nhóm. Mới đây, Lip B chính thức trở lại với hai gương mặt mới là Liz (Ngụy Thùy Linh) và Rosy (Mai Huyền My). Hai thành viên cũ được giữ nguyên là Annie, Yori.

Từ trái sang: Rosy, Liz, Annie và Yori. Các thành viên nhóm đều là những hotgirl xinh đẹp và có ngoại hình gợi cảm Ảnh: NVCC

Nói về nguyên nhân 2 thành viên rời nhóm, đại diện nhóm cho biết: “Hai thành viên rời nhóm vì lý do cá nhân chứ không phải do mâu thuẫn như mọi người đã đồn đoán. Giữa chúng tôi cũng có mâu thuẫn nhưng chỉ là mâu thuẫn nhỏ thôi, những mâu thuẫn đó không phải là lý do để đẩy hai thành viên cũ rời khỏi nhóm. Sau khi Na Whan và Mei rời nhóm, chúng tôi vẫn hỏi thăm nhau thường xuyên, giữ liên lạc với nhau”.

Trong buổi họp báo, thành viên Yori của Lip B cũng đã có những chia sẻ chân thành và xúc động xoay quanh cơn khủng hoảng thành viên của nhóm hồi đầu năm. Cô chia sẻ trong nước mắt, cho biết đó là giai đoạn áp lực đến mức Lip B từng đối diện với việc tan rã. Tuy nhiên chính vợ chồng Ông Cao Thắng và Đông Nhi là người đã vực dậy tinh thần những người ở lại, động viên tinh thần và tiếp tục gầy dựng nên Lip B của ngày hôm nay.

Có mối quan hệ thân thiết với Đông Nhi, nữ ca sĩ Khổng Tú Quỳnh cũng góp mặt để chúc mừng học trò của giọng ca Bad boy Ảnh: NVCC

Lip B chia sẻ Đông Nhi và Ông Cao Thắng khá nghiêm khắc nhưng cũng rất tâm lý với các học trò. Mỗi khi nhóm mắc lỗi sai, vợ chồng giọng ca Khóc sẽ là người ngồi xuống nói chuyện, lắng nghe chia sẻ của các thành viên để hiểu hơn. Lip B cũng thừa nhận sự nổi tiếng của Đông Nhi và Ông Cao Thắng là áp lực lớn đối với nhóm nhạc này: “Sự nổi tiếng của chị Nhi trở thành lợi thế nhưng cũng là áp lực lớn đối với nhóm. Lợi thế là sự nổi tiếng Đông Nhi và Ông Cao Thắng giúp mọi người đều biết đến chúng tôi ở thời điểm ra mắt. Nhưng riêng về áp lực thì chúng tôi phải cố gắng hết sức mình để xứng đáng là “gà” của Đông Nhi và Ông Cao Thắng".