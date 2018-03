Liveshow Ngày trở về tưởng nhớ 'thủ lĩnh' ban nhạc Bức Tường

Chương trình sẽ diễn ra tại sân khấu Top of Hanoi (tầng 67 Lotte Center) và kết nối với 2 điểm cầu là Trường đại học Xây dựng (Hà Nội) và Café 195 Buc Tuong Story - không gian âm nhạc và lưu giữ những kỹ vật của ban nhạc Bức Tường trên đường Trần Huy Liệu (Hà Nội).

Cách đây 23 năm, ngày 26.3.1995, ban nhạc Bức Tường lần đầu tiên biểu diễn tại hội trường của Trường đại học Xây dựng. Từ đó, người yêu nhạc rock dần biết đến cái tên Bức Tường. Cũng tháng 3 này vào 2 năm trước, “thủ lĩnh” của Bức Tường, "người anh cả" của rock Việt - Trần Lập đã đi xa.

“Khi anh Lập đi xa, chúng tôi đã từng nghĩ đến việc giải tán ban nhạc. Không ai có thể thay thế anh Lập. Nhưng âm nhạc của anh cần được tiếp tục vang lên, những tư tưởng của anh cần tiếp tục sống”, nghệ sĩ Tuấn Hùng, thành viên ban nhạc Bức Tường, chia sẻ trong buổi họp báo giới thiệu liveshow chiều nay, 23.3.

Liveshow Người trở về gồm 4 phần: Ngày trở về, Tâm sự, Tuổi 23 và Những chuyến đi dài. Trần Lập sẽ "trở về" với khán giả trong từng màn biểu diễn, từng câu chuyện trên sân khấu.

Khán giả yêu nhạc cũng sẽ được nhìn lại chặng đường hơn 20 năm của Bức Tường, chìm đắm trong những giai điệu và ca khúc gắn liền với tuổi thanh xuân của “người thủ lĩnh” Trần Lập như Hoa ban trắng, Trở về, Men say, Ngày hôm qua, Tâm hồn của đá, Khám phá, Những chuyến đi dài, Bông hồng thủy tinh, Tiếng gọi...

Liveshow Ngày trở về có sự tham gia của nhiều ca sĩ như Uyên Linh, Tạ Quang Thắng, Tuấn RC (The Light), Triệu Hoàng Lân (The Sand), Minh Trí (The Voice), Tăng Ngân Hà... Nhà báo Lại Văn Sâm và PGS - TS Phạm Duy Hòa, Hiệu trưởng Trường đại học Xây dựng là 2 vị khách mời đặc biệt của liveshow. Họ sẽ chia sẻ những câu chuyện về Trần Lập và Bức Tường. Bên cạnh âm nhạc, khán giả sẽ rõ hơn về hành trình của Bức Tường trên con đường đến đỉnh vinh quang.

Đêm diễn được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình FPT, FPT Play và VTVgo.