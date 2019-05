Lộ bằng chứng nữ diễn viên xinh đẹp và chồng uống rượu trước khi bị tông chết

Tối 20.5, báo chí Hàn Quốc đăng tải đoạn CCTV (camera quan sát) tại một nhà hàng sashimi ở Yeongjongdo (gần Incheon, Hàn Quốc) ghi lại cảnh Han Ji Seong và chồng dùng bữa tại đây. Đại diện phía nhà hàng chia sẻ thêm: “Bàn của họ gọi 5 - 6 chai rượu soju. Anh chồng có uống nữa”. Tiết lộ này khiến cho lời khai của ông xã nữ nghệ sĩ thêm mâu thuẫn. Được biết, chồng người đẹp 28 tuổi từng thừa nhận với cảnh sát rằng anh đã có dùng rượu nhưng lại không biết vợ mình có uống hay không.

Cũng theo hình ảnh trên camera, cả hai sau khi ăn đã rời khỏi quán vào khoảng 3 giờ 10 phút sáng 6.5, tức 40 phút trước khi xảy ra va chạm giao thông nghiêm trọng, khiến Han Ji Seong thiệt mạng.

Cách đây ít ngày, truyền thông xứ kim chi cũng đã công bố kết quả khám nghiệm tử thi của Han Ji Seong. Theo đó, cô có nồng độ cồn trong máu xấp xỉ 0,1% lúc bị tai nạn. Tại Hàn Quốc, luật quy định nồng độ cồn trong máu một người đang lái xe không được vượt quá 0,08%. Do đó, việc cô điều khiển phương tiện lưu thông trên đường với nồng độ cồn trong máu 0,1% là vi phạm luật, cũng như đủ để bị thu hồi giấy phép lái xe.

Nữ diễn viên trả giá bằng cả mạng sống khi vi phạm quy định an toàn giao thông

Dù đã làm rõ việc Han Ji Seong lái xe trong tình trạng say xỉn, nhưng cơ quan điều tra vẫn chưa xác định được vì sao cô lại đậu xe ngay làn giữa trên cao tốc có ba làn thay vì dừng xe ở làn đường phía ngoài cùng. Chính chồng nạn nhân cũng khẳng định không hiểu sao bà xã lại đỗ xe làn giữa đường cao tốc và sau đó bất ngờ bước ra ngoài xe, dẫn đến chuyện bị hai chiếc xe khác đâm vào.

Sáng sớm 6.5, Han Ji Seong qua đời sau khi bị xe taxi và một chiếc xe hơi tông phải trên đường ra vào sân bay Incheon (Hàn Quốc). Cô mất khi mới 28 tuổi và sự nghiệp còn đang trên đà thăng tiến.

Nữ nghệ sĩ quá cố từng hoạt động với nghệ danh Seo I trong nhóm nhạc thần tượng B.Doll, thành lập năm 2010. Cô được biết đến nhiều hơn nhờ tham gia phim ảnh, nhạc kịch, với các tác phẩm Second to Last Love, Happy Sisters, One Punch, Moonlit Gymnastics, Sori: Voice from the Heart… Đặc biệt, người đẹp chỉ mới kết hôn vào tháng 3 năm nay.