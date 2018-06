Lộ diện băng nhóm đứng sau vụ tẩy chay diễn viên gốc Việt Kelly Marie Trần

Theo New York Daily News, nhóm "Phản đối Disney vì đối xử bất công với các franchise và fanboy" (Down With Disney's Treatment of Franchises and its Fanboys) tự nhận đứng sau vụ tẩy chay Kelly Marie Trần trên Instagram, khiến nữ diễn viên gốc Việt phải khóa tài khoản tạm thời.

Mục tiêu của nhóm này là "tuyên chiến" với Kathleen Kennedy (chủ tịch của Lucasfilm, hãng phim chịu trách nhiệm sản xuất Star Wars dưới trướng Disney) cùng "các chiến binh nữ quyền" - những người bị xem là "mối đe dọa" khiến sê-ri này đi xuống. Nhóm đồng thời kêu gọi các fan chân chính của Star Wars chiến đấu để phục hồi truyền thống "nam chính da trắng" vốn có của Star Wars, kèm theo hashtag "Phản đối Disney" (#DownwithDisney) và "Trả lại cho chúng tôi các huyền thoại" (#GiveUsLegends).



Ảnh: Lucasfilm Daisy Ridley cũng nhận nhiều chỉ trích khi vào vai Rey - nữ chính của loạt phim Star Wars mới Kể từ khi thương hiệu Star Wars bị mua lại, Disney đã "thay máu" gần như toàn bộ cốt truyện. Cùng với phong trào nữ quyền đang trỗi dậy mạnh mẽ, nhà Chuột bắt đầu giao cho các nữ diễn viên nhiều vai quan trọng, bên cạnh đó còn tăng thêm sự đa dạng sắc tộc bằng cách đưa vào diễn viên da màu, diễn viên gốc Á. Thế nhưng điều này lại làm phật lòng các fan ruột của sê-ri gốc. Vào năm 2016, khi The Force Awakens mới ra mắt, Daisy Ridley cũng phải xóa tài khoản mạng xã hội vì không chịu nổi áp lực từ phía dư luận.

Ảnh chụp màn hình Instagram Mark Hamill công khai bênh vực Kelly Marie Trần

Nhiều đồng nghiệp đã lên tiếng bênh vực Kelly Marie Trần, trong đó có đạo diễn Rian Johnson, diễn viên hài Kumail Nanjiani, người dẫn chương trình Late Show Stephen Colbert và mới đây là tài tử Mark Hamill. Mark Hamill đăng tấm ảnh chụp chung với Kelly Marie Trần trên Twitter kèm theo dòng chú thích: "Sao lại có thể không yêu được chứ?" và điểm thêm hashtag "đá xoáy" những kẻ công kích.



Được biết, hiện nhóm "Phản đối Disney" đã bị gỡ bỏ khỏi Facebook.