Lộ diện phim và nghệ sĩ nhiều khả năng đoạt ‘Quả cầu vàng 2020’

Các chuyên trang điện ảnh đã sớm đưa ra những dự đoán về chủ nhân của loạt hạng mục giải thưởng tại lễ trao giải Quả cầu vàng sắp tới. Trên The Hollywood Reporter, ông Todd McCarthy - phê bình chính của tạp chí điện ảnh này cùng với chuyên gia phân tích giải thưởng Scott Feinberg đã chia sẻ ý kiến của mình về những cá nhân, tác phẩm sẽ được vinh danh tại mùa giai năm nay. Tờ Variety cũng mạnh dạn đưa ra danh sách thắng giải theo nhận định riêng. Nhiều cái tên như: phim The Irishman, minh tinh Renée Zellweger, tài tử Joaquin Phoenix, đạo diễn Bong Joon Ho… được đặt kỳ vọng sẽ chiến thắng ở các hạng mục quan trọng.

Phim chính kịch xuất sắc nhất: The Irishman

Không chỉ được dự đoán sẽ thắng lớn ở Quả cầu vàng, The Irishman nhiều khả năng sẽ thành ngựa chiến đáng gờm trên đường đua Oscar sắp tới ẢNH: NETFLIX

Không phải Joker - chủ nhân giải Sư tử vàng 2019, Marriage Story - tác phẩm dẫn đầu đề cử mảng điện ảnh, siêu phẩm 1917 hay The Two Popes, The Irishman mới được xem là ứng cử viên sáng giá nhất của giải thưởng này. “Martin Scorsese là một trong hai, ba đạo diễn người Mỹ xuất sắc của nửa thế kỷ qua. Và The Irishman là một trong năm bộ phim hàng đầu của ông ở thể loại xã hội đen, một người làm nghề không cần bàn cãi”, The Hollywood Reporter nhấn mạnh. Trước đó, tác phẩm được Hội đồng Phê bình phim New York vinh danh phim hay nhất năm. Còn tờ The New York Times xếp The Irishman vào danh sách 10 phim xuất sắc nhất năm.

Phim hài/ca vũ nhạc xuất sắc nhất: Once Upon a Time in Hollywood

Tác phẩm khắc họa bức tranh Hollywood những năm cuối thập niên 1960 là ứng viên nặng ký ở nhiều hạng mục của giải thưởng năm nay ẢNH: SONY

Once Upon a Time in Hollywood với sự tham gia của bộ đôi tài tử Brad Pitt và Leonardo Dicaprio được các chuyên trang điện ảnh đặt niềm tin sẽ đánh bại các đối thủ “sừng sỏ” như: Jojo Rabbit, Knives Out, Rocketman và Dolemite Is My Name để chạm tay vào chiếc cúp quan trọng này. “Không có tác phẩm ở mảng hài/ca vũ nhạc nào phù hợp với giải thưởng này hơn tác phẩm của đạo diễn Quentin Tarantino. Thậm chí, bộ phim cũng có thể giành luôn giải đạo diễn và biên kịch. Các ứng viên còn lại chỉ nên hi vọng sẽ đem về giải thưởng ở mảng diễn xuất’, tạp chí trên nêu quan điểm. Trước khi chinh chiến tại Quả cầu vàng năm nay, Once Upon a Time in Hollywood từng được đánh giá cao tại các liên hoan phim quốc tế và nằm trong danh sách 100 bộ phim hay nhất từ năm 2000 đến nay do tờ The Guardian bình chọn.

Đạo diễn xuất sắc nhất: Quentin Tarantino hay Bong Joon Ho?

Bong Joon Ho được kỳ vọng sẽ đánh bại các nhà làm phim lừng danh khác để đem chiếc cúp đáng tự hào về cho điện ảnh Hàn ẢNH: GETTY

Hạng mục quan trong này quy tụ những “quái kiệt” của làng điện ảnh: Bong Joon Ho (Ký sinh trùng), Sam Mendes (1917), Todd Phillips (Joker), Martin Scorsese (The Irishman) và Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood). The Hollywood Reporter dự đoán Quentin Tarantino sẽ giành cúp vàng danh giá. Trong khi đó, tờ Variety lại đặt nhiều kỳ vọng cho Bong Joon Ho và cho rằng nhà làm phim xứ kim chi sẽ được xướng tên lên nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Đáng chú ý, Martin Scorsese cũng là cái tên được đặt vào “tầm ngắm” của giải thưởng này bởi không thể phủ nhận rằng đạo diễn lừng danh này đã quá xuất sắc với The Irishman.

Nam diễn viên chính kịch xuất sắc nhất: Joaquin Phoenix (Joker)

Với những gì đã cống hiến cho Joker, Joaquin Phoenix xứng đáng với một giải Quả cầu vàng ẢNH: WARNER BROS.

Không thể phủ nhận một điều rằng những gì mà Joaquin Phoenix thể hiện trong Joker - chủ nhân giải Sư tử vàng 2019, khiến tài tử kỳ cựu này hoàn toàn thuyết phục khán giả với tư cách là chủ nhân của giải Nam diễn viên chính kịch xuất sắc nhất. Trong phim, nghệ sĩ 45 tuổi đã khắc họa nhân vật Joker từ một gã hề thất thế thành “hoàng tử tội phạm” của thành phố Gotham một cách tỉ mỉ, tinh tế và điên loạn nhất. Ngoài ra, màn kết hợp thứ bảy của Antonio Banderas và đạo diễn Pedro Almodóvar trong siêu phẩm Pain and Glory cũng có thể được đền đáp xứng đáng bằng giải thưởng đáng thèm muốn này.

Nữ diễn viên chính kịch xuất sắc nhất: Renée Zellweger (Judy)

Renée Zellweger lần nữa trở thành cái tên sáng giá cho giải Nữ diễn viên xuất sắc nhờ hóa thân thành ca sĩ - diễn viên Judy Garland ẢNH: BBC FILMS

Minh tinh 3 lần thắng giải Quả cầu vàng được đặt niềm tin sẽ đem về chiếc cúp thứ 4 trong sự nghiệp nhờ màn trình diễn tuyệt vời trong Judy. Kể từ khi tác phẩm tạo được tiếng vang trong lần đầu ra mắt tại Liên hoan phim Telluride 2019, nữ diễn viên 50 tuổi đã được dự đoán sẽ “làm nên chuyện” tại mùa giải thưởng năm nay. Tuy nhiên, để có thể trở thành nhân vật được xướng tên trên sân khấu, ngôi sao kỳ cựu này phải vượt qua một tên tuổi cũng xuất sắc không kém là Charlize Theron của Bombshell.

Nam diễn viên chính (phim hài/ca vũ nhạc) xuất sắc nhất: Eddie Murphy (Dolemite Is My Name)

Diễn viên hài Eddie Murphy khiến nhiều người ngả mũ trước tài năng diễn xuất của mình trong Dolemite Is My Name ẢNH: NETFLIX

Bỏ qua Daniel Craig của Knives out, Roman Griffin Davis với siêu phẩm Jojo Rabbit, Leonardo DiCaprio của Once Upon a Time in Hollywood hay Taron Egerton trong Rocketman, Eddie Murphy mới là diễn viên sáng giá thực sự ở hạng mục này. The Hollywood Reporter khen ngợi nghệ sĩ hài này đã có màn tái xuất đáng hoan nghênh với Dolemite Is My Name nhờ lối diễn thái quá, những miếng hài được ông cài cắm đúng lúc. Eddie Murphy được dự đoán sẽ cầm chắc giải diễn xuất quan trọng nói trên.

Nữ diễn viên chính (phim hài/ca vũ nhạc) xuất sắc nhất: Awkwafina (The Farewell)

Nếu thắng giải, Awkwafina (giữa) sẽ là diễn viên gốc Á hiếm hoi tỏa sáng tại Quả cầu vàng năm nay ẢNH: COURTESY OF A24

Phần trình diễn được giới chuyên môn khen ngợi hết lời của ngôi sao gốc Á Awkwafina trong The Farewell giúp cô trở thành ứng cử viên sáng giá cho chiếc cúp Nữ diễn viên chính (phim hài/ca vũ nhạc) xuất sắc nhất. Tuy nhiên, để có thể chạm đến giải thưởng này, nghệ sĩ trẻ cần đánh bại được đối thủ hàng đầu của mình: minh tinh Emma Thompson với màn diễn xuất đỉnh cao trong Late night.

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood)

Brad Pitt nhiều khả năng sẽ đem về giải Quả cầu vàng thứ 2 trong sự nghiệp sau hơn 2 thập niên chờ đợi ẢNH: SONY

Tài tử sinh năm 1963 được nhiều tạp chí “chọn mặt gửi vàng” ở hạng mục giải thưởng vinh danh diễn xuất của nam phụ nhờ xuất hiện ấn tượng trong Once Upon a Time in Hollywood, bất chấp đối thủ nặng ký nhất của anh là Al Pacino từng giành tới 4 giải Quả cầu vàng và có phần thể hiện không thể bàn cãi trong The Irishman. Nếu chiến thắng ở hạng mục này, Brad Pitt sẽ mang về giải Quả cầu vàng thứ hai trong sự nghiệp sau 24 năm kể từ khi được xướng tên ở giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với 12 Monkeys (1996).

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Jennifer Lopez (Hustlers)

Kể từ khi Hustlers được trình làng, diễn xuất của Jennifer Lopez nhận được nhiều lời khen từ khán giả và giới truyền thông ẢNH: STX FILMS

Với vai vũ nữ thoát y đầy bốc lửa trong Hustlers, Jennifer Lopez sớm đã được dự đoán sẽ mang về giải Quả cầu vàng cho phần diễn xuất tiến bộ của cô. The Hollywood Reporter cho rằng thật khó có thể tưởng tượng được ai sẽ là người chiến thắng nếu không phải Jennifer Lopez. Trong khi đó, tạp chí Variety nhấn mạnh nữ ca sĩ đình đám này là ngôi sao nổi bật nhất trong danh sách đề cử. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn có khả năng khiến nhiều người “vỡ mộng” bởi hạng mục này còn có sự hiện diện của cái tên khác cũng tiềm năng không kém là Laura Dern trong phim Marriage Story.

Kịch bản hay nhất: Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood)

Quentin Tarantino cùng tác phẩm của ông được dự đoán sẽ chiến thắng ở nhiều hạng mục quan trọng, trong đó có Kịch bản hay nhất ẢNH: SHUTTERSTOCK

Trong 3 năm trở lại đây, nếu tác phẩm nào giành chiến thắng ở hạng mục Phim hay nhất sẽ chiếm luôn giải Kịch bản xuất sắc nhất. Nếu dự đoán về Phim hay nhất là chính xác và lịch sử tiếp tục lặp lại, nhiều khả năng Quentin Tarantino sẽ được xướng tên ở hạng mục đáng chú ý này. Trường hợp tương tự cũng có thể xảy ra với biên kịch của The Irishman song Once Upon a Time in Hollywood vẫn được hai chuyên trang điện ảnh The Hollywood Reporter và Variety đặt niềm tin vào nhiều hơn cả.

Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất: Parasite

Sau giải Cành cọ vàng, Ký sinh trùng được kỳ vọng sẽ có thành tích ngoạn mục ở Quả cầu vàng sắp tới ẢNH: CJ ENTERTAINMENT

Với việc giành Cành cọ vàng danh giá ở Liên hoan phim Cannes 2019, kiệt tác điện ảnh của đạo diễn Bong Joon Ho được công chúng Hàn Quốc cũng như nhiều nhà phê bình kỳ vọng sẽ có thành tích ngoạn mục ở mùa giải năm nay. “Tác phẩm hoàn toàn không gặp bất cứ trở ngại gì để được vinh danh ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Hiện tượng của điện ảnh xứ kim chi nhận được sự yêu thích từ khán giả Hollywood, bao gồm cả HFPA (Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood đứng sau giải thưởng Quả cầu vàng)”, Variety nhận định.

Phim hoạt hình hay nhất: Toy Story 4

Toy Story 4 nhiều khả năng "vượt mặt" Frozen 2, How to Train Your Dragon: The Hidden World, The Lion King và Missing Link để giành giải Phim hoạt hình hay nhất ẢNH: DISNEY

Đây là hạng mục được cho là không phải tốn thời gian cân đo đong đếm nhất bởi gần như Toy Story 4 được dự đoán chắc nịch cho giải thưởng này. Không chỉ tạo ra cơn sốt lớn tại phòng vé 2019 với doanh số vượt mốc 1 tỉ USD, tác phẩm còn được giới chuyên môn đánh giá cao bởi nội dung hấp dẫn, ly kỳ cùng dàn diễn viên lồng tiếng hùng hậu và kỹ xảo tuyệt vời. Thêm vào đó, phần 2 và 3 của thương hiệu Toy Story từng đem về chiến thắng tương tự ở các mùa Quả cầu vàng trước đó và không có lý do gì khiến lịch sử không thể lặp lại.