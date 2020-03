Lộ đoạn ghi âm gốc cho thấy Kanye West chơi xỏ Taylor Swift

Để đáp lại, vợ chồng nam rapper đã tung ra một đoạn video thu lại cuộc trò chuyện điện thoại với Taylor. Chính vì thế, nhiều người đã lên án ngôi sao 30 tuổi, cho rằng cô quá lươn lẹo khi cố tình chối bỏ sự thật rằng Kanye West đã xin phép từ trước. Vào thời điểm đó, phong trào tẩy chay Taylor Swift xuất hiện liên tục trên các mạng xã hội với hashtag #TaylorSwiftisoverparty (Taylor Swift đã hết thời rồi). Thậm chí, một bộ phận anti-fan còn đặt biệt danh mới cho nữ ca sĩ là ''rắn chúa'' và bình luận hình ảnh những con rắn dưới mỗi bài đăng của cô. Taylor Swift sau đó rút lui khỏi giới giải trí một năm và trở lại vô cùng thành công với bản hit Look what you make me do và album Reputation. Cô đã bỏ qua những lời gièm pha của dư luận và sử dụng hình ảnh con rắn như một cách đáp trả mạnh mẽ.