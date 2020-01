Loạt diễn viên sinh năm 1996 được kỳ vọng trở thành tương lai của Hollywood

Nam diễn viên người Anh đang là một trong những ngôi sao trẻ đắt giá nhất tại kinh đô điện ảnh thế giới. Ngôi sao 24 tuổi lần đầu xuất hiện với tư cách vai chính trong phim The Impossible rồi nhanh chóng khẳng định năng lực diễn xuất trong các tác phẩm như: How I Live Now, Wolf Hall, In the Heart of the Sea… trước khi nổi tiếng khắp toàn cầu với vai Người Nhện trong các bom tấn vũ trụ điện ảnh Marvel. Nếu các tác phẩm như The Impossible hay In The Heart of the Sea giúp Tom Holland nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn thì hình tượng Spider-man trong MCU lại đưa ngôi sao trẻ này đến gần hơn với khán giả quốc tế

ẢNH: SONY