Lý do WandaVision được quay trực tiếp trước khán giả trên phim trường

Trong series này, Marvel thông báo rằng hãng sẽ phát triển câu chuyện theo hướng "nửa sitcom nửa Marvel", điều hãng chưa từng làm trước đây. Điển hình là việc những tập đầu của phim được quay trực tiếp trước khán giả trên trường quay. Theo nam diễn viên Paul Bettany chia sẻ, "nó thực tế đã mang lại lợi ích cho WandaVision".

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với ReelBlend Podcast, Paul Bettany đã nói về trải nghiệm của anh với việc quay phim WandaVision trước khán giả trực tiếp. Nam diễn viên tiết lộ rằng việc quay trực tiếp đã giúp ích cho lịch trình sản xuất của WandaVision, vì các tập có khán giả trực tiếp được quay chỉ trong vài ngày. Điều này giúp ekip sản xuất phim có thể tiết kiệm thời gian cho các tập sau với những phân cảnh hành động khó khăn.

"Điều đó thật thú vị. Bạn có thể quay một tập trong hai ngày và cắt giảm được lượng thời gian đáng kể dành cho những tập đầu tiên đó. Sau đó, bạn có thêm nhiều thời gian hơn để quay các cảnh hành động", Bettany thổ lộ.

Theo Screen Rant, điều này cũng có nghĩa là người hâm mộ không nên mong đợi có nhiều cảnh hành động giữa các siêu anh hùng trong những tập đầu tiên của WandaVision. Dù vậy, cách tiếp cận theo hướng sitcom hứa hẹn nhiều tình huống hài hước và mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả.

WandaVision ban đầu được lên kế hoạch là phim truyền hình thứ hai thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel lên sóng Disney+ sau The Falcon and the Winter Soldier. Tuy nhiên, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã khiến quá trình sản xuất phim bị đình trệ. Hiện tại, lịch phát sóng dự kiến của phim là ngày 15.1.2021 trên Disney+, thay vì thời điểm cuối tháng 12.2020 từng công bố.