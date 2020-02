Lynk Lee đáp trả khi bị tố thay đổi nữ tính để nổi tiếng

Trên trang cá nhân, Lynk Lee đăng tải dòng tâm sự về lý do vì sao không công khai giới tính từ trước cũng như đáp trả tin đồn công khai giới tính để gây sự chú ý. Lynk Lee bức xúc: "Tại sao bây giờ mới come out? Làm bây giờ để tạo thị phi cho nổi à? Mỗi người mỗi hoàn cảnh mà, đâu phải cứ dễ dàng mà nói ra được đâu. Linh mà nói ra được thì Linh đã nói ra từ bé để có thể thoải mái là chính mình rồi. Làm gì phải sống như là một con người khác hơn 30 năm trời? Nửa cuộc đời phải luôn làm mọi thứ để mọi người hài lòng và tránh nghe những lời chửi và miệt thị về giới tính".

Giọng ca Cô gái bàn bên còn tâm sự về quãng thời gian phải chịu sự miệt thị từ bạn bè khi còn đi học và bị một số khán giả chỉ trích khi công khai giới tính trong thời gian gần đây. Lynk Lee chia sẻ: "Ngày bé đi học thì bị mọi người trong trường chửi: Linh bê đê. Nó ám ảnh tới bây giờ luôn. Lớn lên thì gồng mình cố gắng nam tính nhất để hòa nhập vào những người bạn là nam. Ngay cả những MV cũng phải thể hiện nam tính khiến mọi người ai cũng nghĩ là "thẳng". Để rồi bây giờ khi nói ra thì có bạn tiếc nuối và cả chửi bới. Có phải Linh đã diễn quá giỏi vai là nam của mình? Nhưng phải là những người bạn xung quanh Linh và gần gũi Linh thì mới biết Linh nữ tính vì không thể nào mà gồng được hết".

Lynk Lee đáp trả anti fan khi bị "tố" thay đổi nữ tính để nổi tiếng Ảnh: FBNV