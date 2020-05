Lynn Shelton - nữ đạo diễn 'Humpday' qua đời vì rối loạn máu

Theo Variety, Lynn Shelton, nữ đạo diễn đứng sau thành công của Humpday, vừa qua đời vì căn bệnh rối loạn máu ở Los Angeles, Mỹ hôm 15.5 (giờ địa phương), hưởng dương 54 tuổi. Một tuần trước đó, Shelton vẫn thông báo cô đang tham gia đồng biên kịch một phim tâm lý.

Lynn Shelton sinh ngày 27.8.1965 ở bang Ohio (Mỹ). Cô được xem là nhà làm phim độc lập hàng đầu của nước này. Tờ The Hollywood Reporter đánh giá Lynn Shelton là "gương mặt nổi bật của làng nghệ thuật ở thành phố Seattle. Các phim của cô có diễn xuất tự nhiên, với phần thoại nhiều tính ngẫu hứng và phản ánh những mối quan hệ thân thiết". Trong khi Variety cho biết "những tác phẩm của Lynn Shelton thường có cách tiếp cận khán giả chân thực, yếu tố hài kịch và drama trong các bộ phim kinh phí thấp của cô gây được sự chú ý với đám đông".

Lynn Shelton bắt đầu sự nghiệp với vai trò biên tập viên, sau đó chuyển sang làm phim ngắn thử nghiệm. Cô lần đầu đảm nhận vai trò đạo diễn trong bộ phim điện ảnh We Go Way Back, kể về câu chuyện của một nữ diễn viên 23 tuổi bị ám ảnh bởi bóng ma của bản thân lúc 13 tuổi. Tác phẩm giành được giải thưởng tại LHP Slamdance.