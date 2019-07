Mã Quốc Minh chia tay Huỳnh Tâm Dĩnh sau bê bối ngoại tình

Thông tin Mã Quốc Minh xác nhận chia tay mỹ nhân họ Huỳnh sau khi cô dính bê bối ngoại tình với Hứa Chí An đang được truyền thông Hoa ngữ đăng tải rầm rộ. Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn mới nhất, khi được hỏi về chuyện tình cảm, nam diễn viên sinh năm 1974 cho biết mọi việc vẫn được hình dung khá tốt.

Tuy nhiên, khi phóng viên gặng hỏi về chuyện liệu tài tử có còn liên lạc với Huỳnh Tâm Dĩnh không, Mã Quốc Minh không trả lời thẳng thừng mà đáp lại: “Chỉ có thể nói, dù mọi chuyện như thế nào chúng tôi cũng là bạn bè. Tôi cảm thấy mọi người phản ứng với chuyện này có chút quá khích. Tình cảm rất khó phân biệt đúng sai, mọi người không cần phản ứng dữ dội như vậy càng không cần công kích cô ấy. Vả lại cô ấy cũng đã biết sai lầm của mình, trên đời không có ai mà không phạm lỗi chứ”. Theo Sina, cách thừa nhận cả hai chỉ còn là bạn bè của nam diễn viên 44 tuổi cho thấy hai người đã chia tay và người trong cuộc không muốn tiết lộ thêm về vấn đề này.

Sau chia tay, tài tử sinh năm 1974 vẫn lên tiếng bênh vực bạn gái cũ ẢNH: INSTAGRAM NV

Nói về chuyện người cũ từng “cắm sừng” mình, Mã Quốc Minh thừa nhận: “Như trước đây tôi từng nói, tôi có tức giận nhưng chỉ nhất thời. Về sau tôi thấy lo lắng cho cô ấy hơn. Hi vọng mọi người sau này không nên phản ứng quá đà như vậy nữa, nên cho cô ấy một cơ hội để sửa đổi”. Tài tử phim Bao la vùng trời chia sẻ thêm rằng anh không ngại nếu sau này cùng đóng phim với tình cũ bởi cả hai vẫn là bạn bè tốt chứ không phải kẻ thù của nhau. Đồng thời, Mã Quốc Minh cũng phủ nhận chuyện anh từng có ý định sang Mỹ tìm Huỳnh Tâm Dĩnh nhưng bị mẹ nhất quyết phản đối.

Trước đó, vào giữa tháng 4.2019, làng giải trí xứ Cảng thơm được phen chấn động khi phát hiện video ghi lại cảnh thân mật giữa Huỳnh Tâm Dĩnh và Hứa Chí An trên taxi. Đáng nói, tại thời điểm “vụng trộm”, mỹ nhân họ Huỳnh đang hẹn hò với tài tử Mã Quốc Minh trong khi Hứa Chí An đang chung sống cùng bà xã Trịnh Tú Văn. Sau bê bối trên, cả hai nhân vật chính vấp phải làn sóng chỉ trích, tẩy chạy nặng nề từ công chúng. Trong khi Hứa Chí An họp báo công khai xin lỗi khán giả và vợ, Huỳnh Tâm Dĩnh cũng đưa ra lời xin lỗi trên trang cá nhân sau đó gần như mất hút.

Sau ngoại tình với đàn ông đã có vợ, sự nghiệp của Huỳnh Tâm Dĩnh tuột dốc không phanh ẢNH: INSTAGRAM NV

Cũng từ scandal này, mối quan hệ giữa Á hậu 30 tuổi và Mã Quốc Minh trở nên rạn nứt rồi chia tay. Truyền thông từng nhiều lần đưa tin về chuyện đổ vỡ tình cảm của cặp sao nhưng hai bên chưa từng xác nhận. Cuối tháng 4.2019, Huỳnh Tâm Dĩnh bỏ qua Mỹ tránh “bão” sau khi bị các nhãn hàng, khán giả tẩy chay, đài TVB cắt hợp đồng...