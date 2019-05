Mai Phương Thúy khoe dáng gợi cảm trở lại sau khi lộ thân hình 'đồ sộ'

Khi tham gia với vai trò cố vấn cho tập 7 của chương trình Người ấy là ai cùng Hương Giang, Bảo Thy và Huy Khánh, Hoa hậu Mai Phương Thúy khiến khán giả bất ngờ vì thân hình "phát tướng". Chính cô cũng thừa nhận về cơ thể có phần "đẫy đà" của mình. Người đẹp còn tự chia sẻ hình ảnh của mình trên trang cá nhân kèm theo dòng trạng thái: “Sao tôi lại to gấp ba người ta như vậy?...”.

Những lời than thở của người đẹp nhận được sự quan tâm của khán giả. Người hâm mộ an ủi cho rằng Mai Phương Thúy rất khó giữ được vóc dáng thon gọn bởi cô thuộc tạng người to xương, dễ lên cân. Không ít fan lên tiếng động viên, cho rằng Mai Phương Thúy vẫn đẹp trong mắt khán giả.

Sau đó, Hoa hậu Việt Nam 2006 tiết lộ mình giảm 2kg sau một đêm vì quá stress và xấu hổ. Cô chia sẻ: “Nhờ tác dụng tích cực của báo đài mà hôm nay tôi giảm được 2kg. Sau khi phô bày tất cả trên sóng quốc gia, cơ thể tôi đã biết sợ mà bớt đói, cái miệng biết điều mà bớt đòi ăn”.

Ảnh: FBNV Người đẹp khoe đôi chân dài miên man và những đường cong quyến rũ

Mới đây, trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 1988 đã chia sẻ loạt ảnh mặc váy đen bó, khoe đường cong gợi cảm. Qua những bức hình có thể thấy, Mai Phương Thúy đã phần nào lấy lại vóc dáng thon gọn. Tuy chưa phải là hoàn hảo nhưng cũng đủ khiến nhiều người suýt xoa. Lập tức những bức hình nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Nhiều khán giả bất ngờ và dành lời khen “gầy rồi đó”, “rất xinh đẹp” cho Mai Phương Thúy. Ngoài ra, người hâm mộ cũng thắc mắc bí quyết giảm cân và lấy lại vóc dáng nhanh chóng của nàng hậu.

Khoe thành tích giảm cân, Mai Phương Thúy cũng khiến nhiều người bật cười khi hài hước cho biết: “Đừng để ý mình nói gì, hãy để ý là mình đã gầy rồi các bạn nhé. Bắp tay không săn nhưng cũng không to đến thế nữa. Riêng vụ béo mình đã lên mấy chục báo, còn vụ gầy lại chắc không ai để ý đâu nhỉ? Mọi người chỉ quan tâm mình xấu đi như thế nào thôi, đúng không?”.

Ảnh: FBNV Cô cho biết áp lực của dư luận đã khiến cô nhịn ăn và giảm được 2kg chỉ sau một đêm

Ảnh: FBNV Việc tăng giảm cân nặng của Mai Phương Thúy khiến cư dân mạng xôn xao