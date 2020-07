'Map of the soul: 7' của BTS bán chạy nhất nước Mỹ nửa đầu 2020

Bảng xếp hạng Billboard 10 album bán chạy nhất nửa đầu năm 2020 tại Mỹ: 1. BTS, Map of the Soul: 7 (552.000 bản) 2. The Weeknd, After Hours (407.000 bản) 3. Halsey, Manic (266.000 bản) 4. Lady Gaga, Chromatica (264.000 bản) 5. Kenny Chesney, Here and Now (249.000 bản) 6. Eminem, Music To Be Murdered By (226.000 bản) 7. Billie Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (198.000 bản) 8. NCT 127, NCT #127: Neo Zone, The 2nd Album (196.000 bản) 9. Justin Bieber, Changes (187.000 bản) 10. Harry Styles, Fine Line (166.000 bản)