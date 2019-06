Mariah Carey bị tố dan díu với tình trẻ trong khi sắp cưới tỉ phú sòng bài

Daily Mail vừa tung hàng loạt hình ảnh và video cho thấy diva người Mỹ vẫn thường xuyên qua lại với Bryan Tanaka - vũ công chính của cô trong khi nữ ca sĩ đã là hôn thê của tỉ phú người Úc. Trang tin tức này tiết lộ trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7.2016, Mariah Carey thường xuyên gửi những bức ảnh nóng bỏng, gợi tình cho Bryan Tanaka vào đêm khuya.

Cụ thể, tháng 7.2016, khi giọng ca 49 tuổi đang tận hưởng chuyến dạo chơi trên du thuyền sang trọng cùng hôn phu James Packer ở Capri (Ý), cô đã gửi 6 bức ảnh đến người tình kém 13 tuổi. Trong đó, có 2 tấm hình ghi lại cảnh nữ ca sĩ tạo dáng đầy khiêu khích và 1 tấm hình cô hoàn toàn khỏa thân trong phòng tắm. Được biết, trong lúc Mariah Carey đang mải mê chụp ảnh với áo tắm, hôn phu của ngôi sao này đã nghỉ ngơi ở một phòng khác. Nữ ca sĩ cũng viện lý do đặc biệt để tránh ngủ cùng chồng sắp cưới.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DAILY MAIL Loạt ảnh nóng bỏng Mariah Carey từng gửi bồ trẻ

Ngoài ra, một đoạn tin nhắn diễn ra vào cuối tháng 6.2016 ghi lại cuộc trò chuyện giữa Bryan Tanaka với một trợ lý của Mariah Carey cho thấy hai người đang bàn bạc kế hoạch trốn khỏi khách sạn sau khi vũ công 36 tuổi vừa qua đêm với nữ ca sĩ. Tình trẻ của giọng ca We belong together đã vô cùng biết ơn vì nhân viên này đã giúp anh ta “tẩu thoát” thành công. Daily Mail cũng tiết lộ một video độc quyền được quay lại hồi tháng 3.2016 tại một khách sạn ở Copenhagen (Đan Mạch). Trong clip được trang tin này đăng tải, Mariah Carey diện váy ngắn hở hang và nhảy quyến rũ trên đùi của Bryan Tanaka. Hai người cũng có những tương tác thân mật đến nỗi các vị khách bên cạnh tỏ ra ngượng ngùng. “Họ không phải bạn bè đơn thuần. Cả hai liên tục ve vãn, tán tỉnh nhau, rõ ràng có gì đó mờ ám xảy ra”, một nguồn tin tiết lộ.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DAILY MAIL Mặc dù đang là hôn thê của James Packer, Mariah Carey vẫn thân mật với vũ công của mình

Tháng 10.2016, công chúng không khỏi bất ngờ khi hay tin ông trùm sòng bạc James Packer hủy hôn với Mariah Carey sau hơn một năm gắn bó. Tại thời điểm đó, nhiều người không khỏi thương cảm cho nữ ca sĩ sinh năm 1970 khi cô đột nhiên bị đại gia “đá”. Tuy nhiên, cuộc chia tay này vẫn đem về cho Mariah Carey món hời khổng lồ. Cô vẫn sở hữu chiếc nhẫn cầu hôn bằng kim cương trị giá 10 triệu USD cùng 50 triệu USD tiền “bồi thường”. Một tháng sau hủy hôn, ngôi sao nước Mỹ vô tư đi nghỉ mát ở Hawaii cùng Bryan Tanaka và chính thức công khai mối quan hệ. Đến nay, cặp chị - em kém nhau 13 tuổi vẫn rất mặn nồng.

ẢNH: SHUTTERSTOCK Mariah Carey và James Packer thời còn yêu nhau

Đáp lại thông tin ngoại tình với vũ công trong khi sắp làm vợ tỉ phú sòng bài, đại diện của Mariah Carey khẳng định không hay biết về những bức ảnh nhạy cảm đồng thời nhấn mạnh nữ ca sĩ không phải là người trăng hoa. Trong khi đó, phía James Packer không đưa ra phản hồi trước thông tin của Daily Mail. Trong cuốn sách The Price Of Fortune: The Untold Story Of Being James Packer xuất bản năm 2018, đại gia người Úc gọi mối tình với ngôi sao ca nhạc 49 tuổi là một mối quan hệ độc hại đồng thời thừa nhận cả hai đã sai lầm khi đến với nhau.