Mark Ruffalo xác nhận đóng vai người cha trong phim truyền hình 'Parasite'

Theo nguồn tin từ trang Sina, trong buổi triển lãm Chicago Comic & Entertainment Expo vừa được tổ chức tại Chicago (Mỹ), nam diễn viên Mark Ruffalo đã xác nhận thông tin đang thỏa thuận với dự án phim truyền hình mang tên Parasite (được chuyển thể từ tác phẩm điện ảnh vừa đoạt 4 giải Oscar của đạo diễn Bong Joon Ho). Mark Ruffalo khẳng định sẽ đảm nhận vai người cha trong Parasite phiên bản truyền hình.

Mark Ruffalo cho biết thêm, bộ phim lần này sẽ có sự hợp tác của đạo diễn Bong Joon Ho và kênh truyền hình HBO. Ông nói: “Tôi và đạo diễn Bong Joon Ho đã gặp nhau và tôi yêu thích tác phẩm điện ảnh ông ấy, cá nhân tôi đang chờ đợi một kịch bản hoàn chỉnh”.

Mark Ruffalo thành công với vai “người khổng lồ xanh” trong vũ trụ điện ảnh Marvel Ảnh: Cinema Blend

Trước đó, khi tác phẩm điện ảnh Parasite vừa nhận được giải thưởng Oscar 2020 thì đã có thông tin xác nhận phiên bản truyền hình Parasite sẽ do đạo diễn Bong Joon Ho hợp tác với Adam McKay và kênh HBO cùng thực hiện. Tuy nhiên về thông tin diễn viên thì đây là lần đầu tiên vai người cha được xác nhận do Mark Ruffalo đảm nhận trong phiên bản của kênh HBO.

Được biết Mark Ruffalo là một trong những diễn viên kiêm đạo diễn tài năng của Hollywood, từng được đề cử ba giải Oscar. Tên tuổi của nam diễn gắn liền với nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng như The kids are all right, Foxcatcher, Spotlight…, nhưng nổi bật nhất là “Người khổng lồ xanh” trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Ngoài ra nam diễn viên cũng từng góp mặt trong phim truyền hình HBO I know this much is true.