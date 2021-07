Matt Damon và Ben Affleck lên kế hoạch viết tiếp kịch bản phim

Matt Damon và Ben Affleck đang lên kế hoạch viết nhiều kịch bản phim hơn sau lần hợp tác gần đây nhất là cùng viết kịch bản cho bộ phim sắp ra rạp The Last Duel.

Matt Damon (50 tuổi) nói với Entertainment Tonight việc cả hai viết kịch bản phim The Last Duel do Ridley Scott đạo diễn "thực sự rất thú vị" và cho biết thêm: "Tôi nghĩ chúng tôi sẽ viết nhiều kịch bản phim hơn nữa trong tương lai”.

Đôi bạn thân Matt Damon (trái) và Ben Affleck ẢNH: PEOPLE

Hai ngôi sao Hollywood là bạn thân của nhau, từng giành giải Oscar Kịch bản gốc xuất sắc vào năm 1997 với phim Good Will Hunting (cả hai cùng đóng phim này).

Hôm 20.7, đoạn trailer giới thiệu The Last Duel do Matt Damon và Ben Affleck đồng sáng tác cùng với Nicole Holofcener đã ra mắt trực tuyến. Matt Damon cho biết quá trình viết Good Will Hunting "không hiệu quả" so với The Last Duel. "Bạn biết đấy, bởi vì chúng tôi không thực sự hiểu cấu trúc nên đã viết hàng ngàn trang bản thảo. Vì vậy, chúng tôi phải cố gắng ghép những phân cảnh khác nhau thành một thứ trông giống như một bộ phim", Matt Damon nhớ lại.

Cảnh trong phim The Last Duel ẢNH: PEOPLE

Trong khi đó, theo Matt Damon thì The Last Duel hoàn chỉnh hơn. “Có hai hiệp sĩ và sau đó là Quý bà Marguerite. Vì vậy, tôi cùng Ben viết qua góc nhìn của hai nam hiệp sĩ còn Nicole Holofcener viết về Quý bà Marguerite". Với sự nghiệp điện ảnh trong 30 năm, cả Ben Affleck và Matt Damon cho biết cả hai học được nhiều kinh nghiệm quý báu trong nghề.

The Last Duel dựa trên cuốn tiểu thuyết của Eric Jager có tựa The Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France mô tả hai người bạn thân - hiệp sĩ Jean de Carrouges (Matt Damon) và cận vệ Jacques LeGris (Adam Driver), phải chiến đấu với nhau sau khi vợ Carrouges là Marguerite (Jodie Comer) buộc tội LeGris cưỡng hiếp cô. Trận chiến sống còn được giám sát bởi Bá tước Pierre d'Alençon (Ben Affleck). Phim dự kiến sẽ ra rạp vào ngày 15.10.