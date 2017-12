Hai người mẫu khác gây chú ý từ vòng loại đến nay cũng lần lượt về nhì và ba là Hoàng Thị Thùy, H’Hen Niê với tỷ lệ bình chọn 18,97%, 17,24%. Kết quả này là đánh giá của các phóng viên, nhà báo thuộc lĩnh vực văn hóa - giải trí gửi về dựa trên bộ ảnh Glamshot chính thức do ban tổ chức cung cấp.

Top ba giải thưởng Thí sinh có hình thể đẹp nhất do báo chí bình chọn đều là những người đẹp dày dạn kinh nghiệm biểu diễn với phong cách tự tin và nóng bỏng trước ống kính. Mâu Thủy, Hoàng Thùy và H’Hen Niê đã thể hiện sự quyến rũ, tự tin, tràn đầy năng lượng trong những bộ bikini đầy màu sắc. Mâu Thủy sở hữu chiều cao 1,77m và số đo ba vòng 87- 67-96. Chân dài này một lần nữa cho thấy cô là đối thủ đáng gờm, một ứng cử viên ''nặng ký'' cho ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay.

Đứng sau top 3 thí sinh được bình chọn nhiều nhất là các thí sinh khác như: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Lê Thanh Tú, Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Anh. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn đưa ra thêm nhiều giải thưởng bình chọn khác như: Best Interview, Best Catwalk, Best English, Best Face, Best Leadership, Best Social. Đây đều là những giải thưởng không chính thức của cuộc thi, không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc và nằm trong hệ thống giải thưởng social của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Hồng Nhi

Ảnh: BTC