* Mâu Thủy xem ai là đối thủ chính của mình tại cuộc thi năm nay?

- Mâu Thủy: Đến sát chung kết, Thủy nhìn thấy được sự tiến bộ và cố gắng của nhiều thí sinh. Tuy nhiên, như đã chia sẻ nhiều lần trước đó, mục tiêu của Thuỷ khi tham dự Hoa hậu Hoàn vũ năm nay là để trở thành hoa hậu. Chính vì thế, đối thủ lớn nhất chính là bản thân Thủy.

Thủy thấy mình sở hữu nhiều tiêu chí phù hợp với danh hiệu hoa hậu, nên phải tự dặn mình là phải tập trung nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn để toả sáng nhất có thể. Ngoài ra, Thủy cũng rất cần sự may mắn rọi xuống mình vào đêm chung kết nữa.

* Sau lưng Mâu Thủy là một hệ thống "back up" (hậu phương) rất lớn, điều nay có đè nặng áp lực tâm lý lên Mâu Thủy nếu không đoạt vương miện?

- Hệ thống "back up" mà mọi người nói có phải là ê-kíp hậu thuẫn không? Thủy cũng thấy mình thật may mắn khi chỉ là một người mẫu tự do, không phải ký độc quyền với công ty quản lý nào, nhưng lại nhận được sự hỗ trợ hết mình từ phía ê-kíp truyền thông, nhà thiết kế Lý Quí Khánh, chuyên gia đào tạo ứng xử, chuyên gia dạy nhảy múa, và các chuyên gia trang điểm, nhà tạo mẫu tóc, cả stylist nữa. Chính những người này đã khiến Thủy dặn mình không bao giờ được bỏ cuộc, và phải luôn cố gắng nhiều hơn nữa để mang lại niềm tự hào cho họ. Tất nhiên, ngược lại, Thủy cũng lo lắng, vì nếu mình thất bại cũng sẽ khiến nhiều người buồn lòng.

Hơn 6 tháng đến gần một năm chuẩn bị cho cuộc thi, Thủy bỏ khá nhiều cơ hội công việc, thậm chí cả hoạt động người mẫu ở Mỹ, khi công ty quản lý Thủy ở Mỹ thúc giục Thủy quay lại nếu không sẽ bị hủy hợp đồng. Tuy nhiên, Thuỷ vẫn quyết tâm theo đuổi giấc mơ trở thành hoa hậu đến cùng. Bởi vì nếu trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ, Thủy chắc chắn sẽ có thêm nhiều cơ hội, có tiếng nói đủ mạnh để làm được nhiều hoạt động có ích cho xã hội cũng như bản thân mình.

* Nếu may mắn kế nhiệm Phạm Hương, Mâu Thủy có còn đi theo con đường người mẫu?

- Người mẫu là một nghề nghiệp lâu dài, còn hoa hậu là danh hiệu, nên chắc chắn Thủy sẽ không từ bỏ sự nghiệp của mình. Ngược lại, khi sở hữu vương miện cao quý, Thủy sẽ cân bằng sự nghiệp cá nhân, với các hoạt động cộng đồng để làm được những điều tốt đẹp cho xã hội.

* Hỏi thật, Mâu Thủy đã đầu tư bao nhiêu cho cuộc thi này, kể cả các dự án từ thiện?

- Thủy chia sẻ thẳng thắn là đã đầu tư toàn bộ số tiền kiếm được từ công việc người mẫu ở New York và cả Việt Nam, nhất là các hợp đồng quảng cáo có giá trị để chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho cuộc thi, cũng như để tổ chức các hoạt động từ thiện. Thủy xác định đã làm việc gì thì phải cố gắng làm đến cùng và làm tốt nhất, nên việc đầu tư là đúng.

Khi đầu tư “toàn bộ gia sản”, Thủy không quá băn khoăn bởi mình tự làm ra được và tự đầu tư không phải xin gia đình. Hai là số tiền đầu tư, nhất là cho hai hoạt động từ thiện ở vùng núi Đông Bắc và TP.HCM thật sự mang lại cho Thủy rất nhiều cảm xúc và hạnh phúc, vì đã chia sẻ được với những người thiếu may mắn. Cuối cùng là Thủy vui vì thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều chỉ sau một thời gian ngắn.

Theo Quán quân Next Top Model, tham gia một cuộc thi lớn như Hoa hậu Hoàn vũ nếu chỉ đến với hai bàn tay trắng mà để làm nên câu chuyện là một điều thiếu thực tế

* Nhiều người nói nghề người mẫu thu nhập không cao. Mâu Thủy đã tích góp như thế nào?

- Gia sản của Thủy được tích góp từ những năm tháng theo đuổi công việc người mẫu. Mà mọi người biết thu ngập của người mẫu so với các ngành khác không cao. Tuy nhiên do Thủy biết tiết kiệm, và không chi tiêu mạnh tay cho các nhu cầu cá nhân nên cũng có một khoản dư dả để đầu tư cho hình ảnh của mình tại cuộc thi nhan sắc lần này. Thủy xác định tham gia một cuộc thi lớn như Hoa hậu Hoàn vũ, nếu chỉ đến với hai bàn tay trắng, mà để làm nên câu chuyện là một điều thiếu thực tế. Vì đi thi là chuyện cá nhân của mình, mình thắng thì mình được hưởng thành quả, còn những người đồng hành có thể hỗ trợ về tinh thần chứ không thể làm không cho mình được. Toàn bộ tiền tiết kiệm và cát sê, Thủy dồn hết vào chi phí luyện tập với các chuyên gia hàng đầu và đầu tư trang phục, phụ kiện cũng như cho các ê-kíp khác.

Thủy cũng chia sẻ luôn là Thuỷ không tiếc khi đầu tư cho lần này, dù là thắng hoặc không. Vì Thuỷ tin rằng, mình đã đầu tư đúng, hình ảnh của Thuỷ thời gian qua được công chúng đón nhận và khen ngợi lột xác thành công kể cả khi đêm chung kết vẫn còn chưa diễn ra.

* Mâu Thủy sẽ làm gì đầu tiên sau khi đăng quang? Số tiền thưởng bạn dự định sẽ làm gì?

- Nếu may mắn được xướng tên ở đêm chung kết, điều đầu tiên Thuỷ muốn làm là ôm mẹ vào lòng, bởi thời gian qua ngoài sự cố gắng của Thuỷ, còn có sự động viên, ủng hộ rất âm thầm từ mẹ. Mẹ Thuỷ sức khoẻ không tốt nên Thuỷ có đón mẹ về ở chung, thời gian đi thi không ai chăm sóc nên cảm thấy rất có lỗi với mẹ. Hy vọng chiếc vương miện sẽ là món quà tinh thần Thuỷ tặng mẹ với niềm tự hào về con gái. Sau đó, Thuỷ sẽ ngay lập tức tập trung thực hiện tốt nhất sứ mệnh của một tân Hoa hậu Hoàn vũ, sẽ là một cô gái truyền được cảm hứng cho mọi người với những hoạt động có ích cho cộng đồng.

Còn về số tiền, chắc chắn Thuỷ sẽ chỉ dành một phần cho bản thân và tặng gia đình, phần lớn còn lại, Thuỷ muốn đưa vào quỹ từ thiện mang tên mình, từ đó, Thuỷ sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động thiện nguyện mà mình đã và đang theo đuổi.

* Cám ơn Mâu Thủy và chúc bạn may mắn

Mai Ngọc

Ảnh: NVCC