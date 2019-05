MC Liêu Hà Trinh: Từng mất tiền cung phụng đàn ông

Góp mặt trong chương trình Bốn mùa yêu thương phát sóng tối 29.5, MC Liêu Hà Trinh đã có dịp tâm tình cùng MC Cát Tường xung quanh chủ đề phụ nữ có muốn được nuông chiều.

Liêu Hà Trinh thừa nhận: “Sâu thẳm trong trái tim là muốn. Mình đi làm mệt, bước ra khỏi công ty có người hỏi em uống trà sữa không anh mua sẵn nè, thì có xuất sắc không chị?”.

MC Cát Tường mủi lòng vì trước đến nay cô chưa bao giờ quen được người đàn ông nuông chiều mình. Cô nói: “Không biết số xui hay sao mà không ai nuông chiều chị cả?” và cô cũng thừa nhận mình là người hay chiều chuộng đàn ông.

MC Liêu Hà Trinh đồng tình và trải lòng cô cũng từng có cùng câu hỏi. Nhưng cô nhận ra rằng lý do chính là: “Vì mình quá mạnh luôn, nên người ta cảm giác như đang quen với một người đồng chí”.

Liêu Hà Trinh tiết lộ bản thân cũng hay tặng quà cho người đàn ông mình yêu. Bàn về vấn đề phụ nữ cần chiều chuộng bao nhiêu là đủ, Liêu Hà Trinh cho biết: "Ví dụ một người có dư về vật chất, mà bảo tặng cái ví để vui như Tết thì không đúng, nhưng nhiều khi chỉ cần có mặt đúng lúc người ta cần, thì tự nhiên nó quý hơn. Nhưng cũng có những người phụ nữ đang có nhu cầu về sự bảo bọc vật chất hơn một chút, để chứng minh người đàn ông có thể lo cho mình trong tương lai. Người ta có thể chi được một xíu thì mới chứng minh được sau này có thể bảo bọc được vợ con”.

Nữ MC thú nhận sẽ chia tay nếu người yêu không tặng quà

MC Cát Tường bộc bạch từ năm 18 tuổi, cô chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ đòi hỏi ai cái gì và như thế là 10 năm, 20 năm trôi qua, cô cũng chưa bao giờ nhận được một món quà nào.

Còn riêng Liêu Hà Trinh cũng vậy, cô được mẹ dặn: “Không ai cho không ai cái gì, nên em không bao giờ đòi cái gì cho đến năm 31 tuổi, bởi vì nhờ những thiếu thốn mà mình mới có thể mua được tất cả những thứ mình thích. Giai đoạn dưới 30 tuổi, em cũng từng đi cung phụng người khác và tốn rất nhiều tiền, nhưng nghĩ lại em không thấy tiếc. Cái đó là do em chọn mà, em dư tiền thì em cho, mình có đổi lại cái gì đó, lòng tự trọng của mình, sự bao bọc, vị thế của mình trong mối quan hệ”.

Giải thích vì những hi sinh của mình trong tình yêu, Liêu Hà Trinh tiếp lời: “Chỉ cần người kia cho mình cái tín hiệu rằng hi sinh của em là xứng đáng và em thấy nó là mẫu số chung cho tất cả phụ nữ chúng mình. Ai nói tham lam thì chịu, nhưng mà đầu tư cho phụ nữ chưa bao giờ lỗ, tại vì anh cho họ một, họ ráng tìm cách, không phải giai đoạn này thì giai đoạn sau, họ sẽ cho lại anh hai, cho lại mười, chỉ cần cho họ một lý do thôi là anh có lòng”.

Khi được hỏi thích chiều về vật chất hay tinh thần hơn, nữ MC Én Vàng khẳng định thích được chiều về tinh thần hơn, vì “vật chất em có thể tự mua được, em cũng không phải người chủ nghĩa duy vật chất, em chưa bao giờ có một túi hiệu, ngay cả giày dép áo quần cũng rất đơn giản nên em luôn cần một người chiều về mặt tinh thần”.

Cuối chương trình cô còn chia sẻ rằng những người đàn ông không chiều về vật chất cho người yêu thì rất đáng để chia tay với lời lý giải: “Em ưu tiên tinh thần, nhưng nếu như thời gian quen nhau cả năm, hai năm một cái bông anh cũng không tặng hay không mời người yêu đi ăn một bữa nào, hoàn toàn những nhu cầu vật chất của cô ấy bị chặn đứng thì tự nhiên em nghĩ là tại sao phải khổ như vậy và chèo chống mọi thứ một mình, trong khi mình có người yêu mà”.