MC Phương Mai phủ nhận tin đồn lấy chồng đại gia, khẳng định không cưới chạy bầu

Sau khi xác nhận tin vui sắp lên xe hoa với bạn trai ngoại quốc vào ngày 15.6, Phương Mai nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp, bạn bè và khán giả. Tuy nhiên, người đẹp hiện vướng nghi vấn mang thai sau khi chia sẻ trên trang cá nhân clip hậu trường tham dự một sự kiện. Trong đoạn video, người mẫu diện đầm dạ hội ôm sát khoe đường cong. Tuy nhiên, bộ trang phục ôm sát cơ thể khiến nhiều người nhận ra phần bụng lớn bất thường. Không ít người cho rằng Phương Mai có bầu nên mới nhanh chóng tổ chức hôn lễ.

Trước nghi án này, người đẹp sinh năm 1990 lên tiếng phủ nhận. Cô giải thích, tại show của nhà thiết kế Đỗ Long cô diện bộ đầm đỏ bó sát cơ thể với chi tiết xẻ cao quá đùi để khoe vóc dáng. Cũng vì trang phục bó sát vòng hai nên trong lúc tạo dáng trước ống kính, thi thoảng cô phải hóp vào nhằm không lộ phần bụng dưới. Tuy nhiên, đã có khoảnh khắc cô không chú ý nên mới để lộ vòng eo to bất thường như trong đoạn video.

"Tôi khẳng định mình không hề mang thai. Việc vòng hai đột nhiên to bất thường một phần do tôi bị đầy hơi và trướng bụng. Với những người tập gym, đôi lúc cũng gặp chuyện buổi sáng bụng phẳng, buổi tối bụng lại phình to như có bầu. Với người tiêu hóa không tốt hoặc quen ăn kiêng, nếu lỡ uống sữa, ăn lòng đỏ trứng hoặc gạo nếp... bụng cũng dễ bị trướng và da tích nước rất nhanh. Hiện tượng này chỉ kéo dài vài giờ là hết. Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp tình huống này. Những lần mặc váy bó chặt, thi thoảng tôi vẫn bị lọt vào ống kính hình ảnh chưa đẹp", cô nói.