Mẹ của diva Celine Dion ra đi ở tuổi 92

Theo Fox News ngày 18.1, bà Thérèse Tanguay Dion - mẹ của diva huyền thoại Celine Dion vừa trút hơi thở cuối cùng vào ngày 17.1 sau nhiều tháng chiến đấu với các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Theo thông tin từ phía gia đình, mẹ ruột của giọng ca My heart will go on ra đi thanh thản tại nhà riêng và được người thân túc trực bên cạnh trong những giây phút cuối đời. “Gia đình và những người thân yêu của bà Thérèse Tanguay Dion cảm ơn mọi người vì đã tôn trọng sự riêng tư của họ trong thời điểm khó khăn này. Chi tiết liên quan đến đám táng của bà sẽ được thông báo đến mọi người sau”, đại diện gia đình của Celine Dion cho biết.

Được biết, bà Thérèse Tanguay Dion và ông Adhémar-Charles Dion (qua đời năm 2003, hưởng thọ 80 tuổi) có 14 người con, bao gồm cả nữ ca sĩ huyền thoại Celine Dion. Ngày 18.1, ngôi sao kỳ cựu người Canada đã tưởng nhớ sự ra đi của mẹ mình với bức ảnh trắng đen cũ ghi lại hình ảnh của cả gia đình và dòng trạng thái xúc động trên trang cá nhân. “Mẹ à, chúng con yêu mẹ rất nhiều. Con sẽ dành buổi biểu diễn tối nay cho mẹ và hát cho mẹ nghe bằng cả trái tim mình. Celine của mẹ”, nghệ sĩ 51 tuổi bộc bạch. Bên dưới bài viết của diva sinh năm 1968, đông đảo người hâm mộ, bạn bè và đồng nghiệp đã gửi lời chia buồn đến gia đình của nữ ca sĩ.

Ảnh đại gia đình của Celine Dion. Sự ra đi của bà Thérèse Tanguay Dion trở thành cú sốc tinh thần mới với nữ ca sĩ ẢNH: INSTAGRAM NV

Cái chết của bà Thérèse Tanguay Dion chỉ diễn ra vài ngày kể từ khi Celine Dion kỷ niệm 4 năm ngày mất của chồng ngôi sao này là René Angélil. Ông qua đời ngày 14.1.2016 ở tuổi 73 sau thời gian dài chống chọi với ung thư vòm họng. 4 năm trôi qua, Celine Dion chia sẻ bà vẫn chưa nguôi ngoai trước sự ra đi của ông xã.

“Không ngày nào trôi qua em không nhớ đến nụ cười tươi đẹp của anh. Gia đình nhớ anh. Cảm ơn anh vì luôn dõi theo chúng em từ trên thiên đường. Em yêu anh”, giọng ca The power of love viết trên trang cá nhân cách đây ít ngày.

Tháng 11.2019, nữ ca sĩ đình đám phát hành album Courage với ca khúc chủ đề để tưởng nhớ René Angélil. Kể từ khi chồng qua đời, nghệ sĩ kỳ cựu nhiều lần chia sẻ với truyền thông rằng bà nghĩ đến René Angélil mỗi ngày và luôn tự nhủ sẽ vượt qua chuyện mất mát này.