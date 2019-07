Mê cung tập 25: Đông Hòa chủ mưu, 'mặc cả' với Khánh

Mê cung tập 24 tiết lộ nhiều bí ẩn trong Đồng phủ và gia đình ông Đồng Vĩnh. Bà Loan mẹ ông Vĩnh vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Đông Hòa và Diệp (vợ hai của ông Vĩnh) và biết được con trai Đồng Huy không phải là cháu ruột của mình mà chính là con của Hòa và Diệp. Bà định nói cho ông Vĩnh biết thì Đông Hòa kịp thời xuất hiện báo về tung tích Đồng Huy bị bắt cóc. Diệp chính là người đẩy té bà Loan khiến bà hôn mê nhập viện sau đó.

Đông Hòa còn ra tay với quản gia Kỷ, một người biết khá nhiều bí mật trong Đồng phủ khiến ông này mãi mãi im lặng. Theo như diễn biến phim đến lúc này thì có lẽ Đông Hòa chính là kẻ chủ mưu đứng đằng sau tất cả những vụ việc. Đồng Vĩnh cũng không ngờ rằng người thân cận với mình nhất lại chính là kẻ phản bội mình. Bởi Đông Hòa còn đem chứng cứ phạm tội của “vua đất” giao cho cảnh sát để mong mình thoát tội.

Khánh gặp Đồng Vĩnh để thông báo về chuyện con trai ông bị bắt cóc ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Mê cung tập 25 hé lộ thêm nhiều diễn biến hấp dẫn khi Khánh đến gặp Đồng Vĩnh để báo về tông tích cậu con trai của ông bị mất tích có thể do một người trong hội Ác La bắt cóc. Ông Vĩnh tỏ ra không biết về hội này dù vẫn giật mình khi nghe Khánh nhắc tên.

Ông Vĩnh gặp Giám đốc Sở Môi trường để hăm dọa muốn tay này hủy nhiều hồ sơ liên quan đến các dự án ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Mê cung tập 25 còn có một diễn biến khá thú vị trong tập tối nay 17.7 phát sóng lúc 21 giờ 40 trên VTV3 là luật sư Đông Hòa gặp Khánh để “mặc cả”: “Những bằng chứng đó lại liên quan đến những người có vị trí trong xã hội. Cậu ta muốn an toàn, an toàn tuyệt đối, an toàn về mặt pháp luật”. Và tất nhiên cảnh sát Khánh luôn cứng rắn: “Không kẻ phạm tội nào có thể mặc cả được pháp luật”.

Mê cung tập 25: Làm thế nào để Đồng Vĩnh biết rõ sự thật về thân thế của Đồng Huy? Ông sẽ xử trí Đông Hòa thế nào? Đông Hòa tiếp tục có những kế hoạch nào để nhằm thoát tội?